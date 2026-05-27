[데스크칼럼] GTX-A 철근 누락, '남 탓'보다 관리체계 바로 세워야

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 공사에서 철근 누락이 발견되면서 사회적 파장이 커지고 있다.

이 공사는 단순한 철도 사업이 아니다. 수도권 교통 체계를 바꾸겠다는 국가적 약속이자 수십조원이 투입되는 초대형 인프라 사업이다.

이동훈 건설중기부장

대규모 사업에서 '철근 누락' 문제가 불거졌다는 사실만으로도 국민이 관계 기관에 느끼는 불신이 클 수밖에 없다. 그러나 사고 이후 드러난 대응은 더 큰 실망을 안긴다. 서울시와 국토교통부, 국가철도공단이 서로 책임을 미루는 모습은 우리 건설 행정의 취약한 민낯을 그대로 보여준다.

핵심은 결국 보고와 책임 소재다. "누가 보고받았는가", "누가 승인했는가", "누가 관리 책임자인가"를 두고 기관마다 설명이 엇갈린다. 국토부는 실무 보고 체계의 한계를 언급하고, 국가철도공단은 현장 문제라는 점을 강조한다. 서울시 역시 필요한 보고는 모두 이행했다는 입장이다. 결국 각 기관의 설명을 종합하면 "우리 책임은 아니다"라는 말만 되풀이되는 셈이다. 지방선거 국면까지 겹치면서 공방은 더욱 거세지는 분위기다.

부실 공사를 둘러싼 이런 장면은 낯설지 않다. 광주 화정 아이파크 붕괴 사고와 검단신도시 지하주차장 철근 누락 사태, 오송 지하차도 참사 때도 상황은 크게 다르지 않았다. 사고 직후에는 전수조사와 재발 방지 대책이 잇따랐지만 시간이 지나면 논의는 책임 공방으로 옮겨갔고, 정작 시스템 개선은 흐지부지되기 일쑤였다.

철도와 터널, 지하 구조물 같은 국가 기반시설은 일반 건축물보다 사회적 파급력이 훨씬 크다. 공사 지연만으로도 시민 불편과 사회적 비용이 눈덩이처럼 커질 수밖에 없다. 그런데도 관계 기관들이 지금처럼 '남 탓' 공방에만 매달린다면 정작 필요한 안전 점검과 관리 체계 보완은 뒷전으로 밀릴 가능성이 크다.

철근 누락 사태의 본질은 단순히 철근 몇 개가 빠진 데 있지 않다. 사고가 발생할 때마다 원인 규명과 제도 개선보다 책임 회피에 급급한 우리 인프라 관리 시스템의 고질적 한계가 다시 드러났다는 점이 더 큰 문제다. 같은 논란이 반복될수록 국민의 불안은 커지고 행정에 대한 신뢰 역시 흔들릴 수밖에 없다.

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