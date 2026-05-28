HEM파마·아우토크립트, 바이그널 보안 협력

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = HEM파마가 아우토크립트와 '빅데이터 기반 피지컬 AI 플랫폼 바이그널(BIGNAL) 보안 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

[이미지=HEM파마·아우토크립트]

양사는 HEM파마가 개발 중인 구독형 헬스케어 플랫폼 '바이그널'의 데이터 수집·분석 과정에 '설계 단계 보안(Security by Design)'을 적용하기 위해 협력한다.

아우토크립트는 내부 보안 점검 조직인 레드팀 검증 체계를 기반으로 플랫폼 보안성을 점검하고, 데이터와 핵심 기술의 외부 유출 방지 방안도 검토할 계획이다. HEM파마는 검증 결과를 플랫폼 개발 과정에 반영한다.

바이그널은 장내 미생물의 생체 신호를 자동 수집·분석하는 구독형 플랫폼이다. HEM파마는 마이크로바이옴과 대사체 분석 기술, AI 알고리즘, 하버드 의대와 공동 개발한 AI 엔진 '미네르바(Minerva)' 등을 기반으로 개인 맞춤형 헬스케어 기술을 개발해왔다.

양사는 바이그널이 향후 수면·건강·음식 인식 센서 등으로 확장되는 만큼 신규 디바이스와 서비스 개발 과정에서도 보안 협력을 이어간다는 방침이다.

HEM파마는 글로벌 맞춤형 헬스케어 시장 확대에 따라 바이그널 기반 서비스의 해외 진출도 추진하고 있다. 회사 측은 유럽연합(EU)의 AI법(AI Act) 등 의료기기 사이버보안 규제 강화 흐름에 대응하기 위해 선제적으로 보안 체계를 구축한다는 계획이다.

아우토크립트는 차량 설계부터 양산 이후까지 자동차 보안 체계를 구축해온 기업이다. 최근 사내 미래모빌리티센터를 '피지컬 AI 보안연구센터'로 확대 개편하고 로봇·방산·바이오 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

HEM파마는 현재 디바이스 원천 특허와 AI 알고리즘 특허, 스크리닝 및 조성물 특허 등을 확보하고 있다. 회사는 2028년까지 100만 건의 데이터 확보를 목표로 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다.

[이미지=HEM파마·아우토크립트 로고]

whitss@newspim.com