GH, 경기도내 31개 시군 보상업무 담당자 100여 명 대상 실무 워크숍 성료

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개발사업 신속 추진 위해 보상 절차의 공정성과 전문성 높이고 담당자들의 실무 역량 강화

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 본사에서 도내 31개 시·군 및 기초 도시공사 보상업무 담당자 100여 명을 대상으로 '2026년 보상실무 워크숍'을 개최했다고 27일 밝혔다.

워크숍 모습. [사진=GH]

이번 워크숍은 경기도 내 개발사업의 신속한 추진을 위해 보상 절차의 공정성과 전문성을 높이고 보상 담당자들의 실무 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

워크숍은 4개의 실무사례 중심 강의로 진행됐다. 특히 보상 경력이 짧은 실무자도 즉시 현장에서 활용할 수 실질적인 내용으로 구성해 참석자들의 호응을 얻었다.

2012년 보상전문기관으로 지정된 GH는 2023년부터 본격적으로 시·군 및 개발공사 보상업무 담당자들을 대상으로 보상실무 워크숍을 매년 실시해오고 있다.

김용진 GH 사장은 "경기도 내 개발사업의 신속한 추진을 위해 보상 업무의 공정성과 전문성이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 정기적인 워크숍 개최를 통해 보상 담당자들의 역량을 강화하고 경기도 발전에 앞장서겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com