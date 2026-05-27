[6·3 지선] 정원오, 수서역 공사장 매몰 사고에 "구조·치료가 최우선"

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수서역 인근 아파트 공사 현장서 매몰사고…1명 사망

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 수서역 인근 공사 현장에서 배수관 작업 중 매몰 사고가 발생한 것에 대해 "구조와 치료가 최우선"이라고 27일 밝혔다.

경찰과 소방에 따르면 이날 낮 12시40분경 서울 강남구 수서동 수서역 인근 아파트 공사 현장에서 토사가 쏟아지는 매몰 사고가 발생했다. 사고 현장에는 60대 작업자 A씨를 포함해 3명이 작업 중이었다. A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원에 이송됐으나 사망했다. 나머지 2명은 대피 후 목숨을 건졌다.

정원오 더불어민주당 후보가 26일 오후 서울 관악구 신림역 앞에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이날 정 후보는 "오늘 수서동 노후 하수관로 정비공사 현장에서 작업 중 토사가 무너지는 사고가 발생해 작업자 한 분이 심정지 상태로 병원에 이송됐다고 한다"라며 "부상자의 회복을 간절히 기원한다"고 말했다.

이어 "지금은 치료와 사고 수습이 최우선"이라며 "연이어 안타까운 공사장 사고가 발생하고 있어 마음이 무겁다"고 덧붙였다.

정 후보는 "정확한 사고 경위와 현장 안전관리 실태도 철저히 확인되어야 한다. 필요한 조치가 신속히 이뤄지도록 책임 있게 살피겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com