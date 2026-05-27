李대통령, 수서역 인근 매몰사고에 "부상자 치료와 사고 수습에 만전" 지시

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 수서역 인근 배수관 정비 중 발생한 매몰 사고를 보고받고, 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 부상자 치료와 안전한 사고 수습에 만전을 기하라 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 "이 대통령은 집중 호우기를 앞둔 만큼 공사 현장에서의 안전을 더 면밀히 살펴 사고 예방에 힘쓰고, 호우 취약 시설을 다시 한번 점검할 것을 지시했다"고 전했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이날 낮 12시20분쯤 서울 강남구 수서동 수서역 인근 아파트 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 작업 인부 1명이 숨졌다.

경찰과 소방당국은 수서역 인근 노후 하수관 정비공사 작업 중 매몰 사고가 발생했다는 신고를 받고 현장에 출동해 구조작업을 벌였으나, 60대 남성 1명이 매몰돼 심정지 상태로 발견됐다. 이 남성은 병원으로 이송됐으나 끝내 사망했다.

당시 현장에는 공사 인부 3명이 작업 중이었고, 이 중 2명은 자력으로 대피한 것으로 확인됐다.

the13ook@newspim.com