이정학 후보, '노인생활지원사·사회복지사' 처우 개선

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 이정학 동해시장 후보는 27일 동해시근로복지회관에서 동해시재가노인통합돌봄지원센터 소속 노인생활지원사 및 사회복지사들과 정책협약을 체결했다고 밝혔다. 이 협약의 주요 내용은 노인돌봄 인력의 처우 개선을 포함한다.

이정학 후보가 동해시근로자복지회관에서 노인생활지원사 및 사회복지사들의 처우 개선을 약속했다.[사진=이정학 선거사무소] 2026.05.27 onemoregive@newspim.com

센터는 올해 1월 기존 '동해시유케어센터'에서 운영하던 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심서비스, 어르신 병원동행서비스에 재가노인지원서비스사업을 통합해 출범한 조직으로 120여 명의 노인생활지원사와 사회복지사가 소속돼 있다.

대부분 비정규직인 이들은 공공연대노동조합에 가입돼 있으며 정책협약에서 이정학 후보에게 처우 개선과 고용안정을 요청했다. 이에 대해 이정학 후보는 통합돌봄 공공책임제 원칙을 천명하, 시장에 당선되면 예산 확보를 위해 노력하겠다고 약속했다.

통합돌봄은 올해 3월부터 시행된 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따라 의료와 돌봄을 구분하지 않고 어르신들이 거주하는 곳에서 통합서비스를 제공하는 체계다. 이재명 정부의 핵심 국정과제 중 하나다.

이정학 후보는 "돌봄의 질 향상을 위해서는 최전선에서 일하는 인력의 처우 개선이 필요하다"며 "시장에 당선되면 지원 방안을 찾아보겠다"고 강조했다.

onemoregive@newspim.com