교보증권, 6월 1일까지 SK하이닉스 기초자산 '월지급식 ELB' 공모

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 내달 1일까지 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 공모한다고 27일 밝혔다.

교보증권에 따르면 이번에 공모하는 상품은 ELB 433회로, 만기 1년 6개월의 원금지급형 월지급식 상품이다.

매월 수익 평가일에 기초자산의 월수익평가가격이 최초기준가격의 75% 이상이면 세전 월 0.53%(연 6.36%)의 수익을 지급한다. 평가일 기준 최초기준가격의 75% 미만으로 하락할 경우 해당 월의 수익은 지급되지 않는다.

교보증권 사옥. [사진=교보증권]

해당 상품은 6개월마다 조기상환 기회가 주어진다. 자동조기상환평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 100% 이상이 원금을 지급하고 조기상환된다.

만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 100% 미만으로 떨어지더라도 원금이 지급되며, 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있다.

최소 청약 금액은 100만원이며, 10만원 단위로 가입할 수 있다. 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 'Win.K'에서 확인 가능하다.

ELB는 예금자보호 대상이 아니며, 기초자산의 가격 변동에 따라 약정 수익을 받지 못할 수 있다. 중도상환 요청 시 원금손실 가능성과 함께 발행사의 신용위험도 고려해야 한다.

rkgml925@newspim.com