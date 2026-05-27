박완수, 진주 전통시장서 투표 참여 호소…"민주당 독주 저지해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박근혜 전 대통령 "박 후보 어려운 경제 살릴 경제전문가"

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남지사 후보가 진주 전통시장을 찾아 투표 참여와 지지를 호소했다.

박 후보는 27일 진주 중앙시장과 논개시장에서 집중유세를 열고 "진주가 투표율 1등 지역이 돼 더불어민주당의 독주를 막아달라"고 밝혔다.

박완수 국민의힘 경남지사 후보(가운데)가 27일 진주 중앙시장에 박근혜 전 대통령(맨 왼족)과 함께 지지를 호소하고 있다.[사진=박완수 후보 선거캠프] 2026.05.27

그는 "동남권에서 시작된 변화의 흐름이 서부 경남으로 확산되고 있으며 그 중심에 진주가 있다"며 "진주는 발전과 성장에 대한 열망이 큰 도시"라고 말했다.

그러면서 "진주의 미래를 책임 있게 이끌 정당은 국민의힘"이라며 "도정은 검증되고 행정 경험을 갖춘 도지사가 맡아야 한다"고 강조했다.

이번 지방선거에 대해선 "더불어민주당의 독주를 견제하는 선거"라고 규정했다. 박 후보는 "이번 선거에서도 민주당이 승리하면 지방 권력까지 넘어갈 수 있다"며 "높은 투표율로 이를 막아달라"고 했다.

당 소속 후보들을 향해서는 "겸손한 자세로 도민에게 다가가야 한다"며 "부족한 점은 사과하고 투표의 필요성을 충분히 설명해야 한다"고 당부했다.

도정 운영 능력도 강조했다. 그는 "경남지사는 경남 살림을 책임지는 자리"라며 "전임 도정의 부채를 줄이고 재원을 마련해 도민 생활지원금을 지급한 경험이 있다"고 자신을 소개했다.

이날 유세에는 박근혜 전 대통령도 참여해 시장 일대를 돌며 시민들과 인사를 나눴다. 박 전 대통령은 "경제 상황이 어려운 만큼 경험 있는 후보가 필요하다"며 박 후보에 대한 지지를 밝혔다.

박 후보는 진주 유세에 이어 남해전통시장과 하동공설시장을 방문해 상인과 주민들을 만나며 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com