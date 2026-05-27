LG 마곡업무센터서 흉기 피습으로 2명 중상...경찰, 용의자 체포

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"직장 내 괴롭힘 당하다가 순간 화 참지 못했다" 주장



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = LG전자 사무실에서 직장 내 괴롭힘을 당했다고 주장하며 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 이날 오전 11시 50분쯤 서울 강서구 마곡동 LG사이언스파크에서 흉기를 휘둘러 LG전자 임직원 2명에게 중상을 입힌 60대 남성 A씨를 특수상해 혐의로 긴급 체포했다.

경찰 사진 로고. [사진=뉴스핌DB]

LG전자 협력업체 직원인 A씨는 LG전자 임직원인 50대 남성과 40대 남성을 차례로 흉기로 찌르고 도주한 혐의를 받는다. 이들 각각 팔과 옆구리를 찔려 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 이날 오전 11시 20분쯤 '남성 두 명이 칼에 찔린 채 쓰러져 있다'는 신고를 받고 출동해 용의자를 추적했다. 경찰은 오전 11시 50분쯤 디지털미디어시티(DMC)역사 내에서 도주하고 있던 A씨를 발견해 체포했다.

A씨는 피해자들에게 직장 내 괴롭힘을 당하다가 순간 화를 참지 못하고 범행을 저질렀다고 주장하는 것으로 전해졌다.

경찰은 구체적인 범행 경위를 조사하고 있다.

jason14@newspim.com