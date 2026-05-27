시흥시, 러브버그 발생 시기 맞춰 선제 대응·친환경 방제 추진

6월 중순부터 11개 관계부서 등 참여 '러브버그 실무협의체' 운영

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 여름철 대량 발생으로 시민 불편을 초래하는 러브버그(붉은등우단털파리)에 대한 선제 대응에 나섰다고 27일 밝혔다.

러브버그 방제 실시. [사진=시흥시]

시에 따르면 러브버그는 사람을 물거나 질병을 매개하지 않는 익충이지만 대량 발생 시 산책로와 등산로 주거지 주변 등에 집중적으로 출몰해 심리적 불쾌감과 생활 불편을 유발하는 곤충이다.

시는 지난해 가을 주요 산림지역과 녹지대를 대상으로 러브버그 예찰 활동을 하고 유충 서식환경 개선과 발생 억제를 위한 환경정비를 진행한 바 있다. 당시 낙엽과 유기물 제거, 가지치기 등 서식환경 개선 작업을 통해 대량 발생 요인을 사전에 줄이는 데 집중했다.

올해는 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률' 개정에 따라 보다 적극적인 사전 방제 활동이 가능해짐에 따라 러브버그 유충 발생 시기에 맞춰 오는 5월 말까지 친환경 미생물제제(BTI)를 활용한 방제를 추진한다. 이번 방제에는 옥수수 낱알에 BTI를 접목한 친환경 약제를 활용해 유충 서식지에 살포하는 방식으로 진행된다.

특히 시는 러브버그 발생 시기인 6월 중순을 앞두고 5월 중순부터 소래산과 오난산 등 유충 발생 지역을 중심으로 예찰 활동을 강화하고 있다. 지난 5월 22일에는 소래산, 24일에는 오난산 일원에서 기후에너지환경부와 경기도 지원을 받아 BTI를 활용한 사전 방역을 진행했다.

시는 지난해 러브버그 관련 민원이 집중됐던 인천시 인접 지역인 소래산 일원을 중심으로 우선 방제를 실시하고 관계 부서와의 통합방제체계를 구축해 주요 등산로와 주거지 주변 지역에 대한 예찰과 방제 활동도 병행한다는 방침이다.

아울러 러브버그 대량 발생 시 신속한 대응을 위해 오는 6월 중순부터 환경정책과를 중심으로 녹지과, 질병관리과 등 총 11개 관계부서와 각 동이 참여하는 '러브버그 실무협의체(TF)'를 구성해 운영할 계획이다. 실무협의체는 상황 종료 시까지 현장 대응과 민원 관리, 방제 활동 등을 총괄하게 된다.

시는 최근 기온 상승 등의 영향으로 러브버그 발생 시기가 빨라지고 민원 증가가 예상됨에 따라 발생 초기 단계부터 대응할 수 있도록 선제적 방역체계를 구축하고 있다. 또한 기후에너지환경부 대응 매뉴얼을 바탕으로 세부 대응 방안도 마련해 체계적인 관리에 나설 예정이다.

시 관계자는 "러브버그 발생 시기에 맞춰 선제적인 예찰과 친환경 방제를 추진해 시민 불편을 최소화할 계획"이라며 "관계부서 협업 기반의 체계적인 대응을 통해 시민이 더욱 안전하고 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com