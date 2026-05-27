전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

[6·3 지선] 조전혁 "사회적 합의 없는 퀴어 교육 막겠다" 주장

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 조전혁 서울시교육감 후보가 27일 기자회견을 열고 사회적 합의 없는 젠더·퀴어·동성애 교육을 막겠다고 했다
  • 조 후보는 헌법 가치 교육 강화와 학력·교권 회복, 교육정보 공개, 교육복지·AI 교육 확대 공약을 제시했다
  • 학생인권조례 폐지, 수업 방해 학생 분리, 보수 후보 조건 없는 원샷 단일화를 촉구하며 성교육은 학부모·시민 의견을 반영해야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

급진적 젠더 교육 금지도 공약
"학생인권조례 폐지·권리의무조례 제정"
"성교육 개편에 학부모 의견 반영"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 6·3 서울시교육감 선거 조전혁 후보는 사회적 합의가 없는 젠더·퀴어·동성애 교육이 학교 현장에 들어오는 것을 막겠다고 27일 밝혔다.

조 후보는 이날 서울시교육청에서 열린 출입기자단 초청 기자회견에서 "지난 12년간 서울교육은 망가질 대로 망가지고 학교는 아이들이 공부하는 공간이 아니라 특정 진영의 이념 시험장으로 변했다"며 이같이 밝혔다.

조전혁 6·3 서울시교육감 선거 후보가 27일 서울시교육청에서 열린 출입기자단 초청 기자회견에서 공약을 발표하고 있다. [사진=서울시교육청]

그는 서울교육 개혁 7대 과제 중 하나로 이념 편향 교육 중단과 헌법 교육 강화를 제시했다. 조 후보는 "학생들에게 삼권분립, 법치주의, 자유민주주의라는 대한민국 헌법의 핵심 가치를 제대로 가르치겠다"며 "사회적 합의 없는 급진적 젠더·퀴어·동성애 교육이 학교 담벼락을 넘어 들어오는 것을 막겠다"고 설명했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

성소수자 인권을 경시하는 퀴어·동성애 관련 교육을 선거 쟁점으로 부각시켰다는 지적에 조 후보는 "극단적 페미니스트가 주장하는 성교육 콘텐츠가 학생들에게 전달되는 현실을 아는지 모르겠다"며 "이를 선거공학으로만 보는 것은 학생 교육에 대한 진정성이 없는 것"이라고 주장했다.

성교육 개편 방향에 대해서는 교육감이 학부모와 시민사회 의견을 제도에 반영해야 한다고 했다. 조 후보는 "학부모와 시민사회의 의견을 받아 법에 반영해야 한다"며 "만약 악법이 제정된다면 그 법을 온몸으로 앞장서서 막을 의무가 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 현행 국가교육과정상 성소수자 교육이 정규 교육과정에서 이뤄질 수 없다고 주장했다. 조 후보는 "정규 교육과정 말고 다른 여러 방법을 통해 외부 강사들이 들어오는 방식으로 동성애 교육이나 퀴어, 성소수자 교육이 이뤄지고 있는 것이 엄연한 현실"이라며 "사회적 합의가 없는 부분은 온몸으로 막아야 한다"고 설명했다.

동성애 관련 교육이 학생의 성적 지향에 영향을 줄 수 있다고 보느냐는 취재진 질문에는 "제 생각이 중요한 게 아니라 학부모들 대부분이 그 부분을 지적하고 있다"며 즉답을 피했다. 

조 후보는 이날 학력 강화와 교권 회복 공약도 함께 제시했다. 그는 정기 진단평가, AI 자가 학력 진단, AI 진로 진단 컨설팅을 도입해 학생 맞춤형 교육을 제공하겠다고 밝혔다. 또 교육정보공개평가국을 신설해 교육 정보를 공개하겠다고 했다.

교권 대책으로는 학생인권조례 폐지와 학생 권리·의무 조례 제정을 제시했다. 조 후보는 "수업 방해 학생은 즉각 분리해 다수 학생의 학습권을 지키겠다"며 "교육 민원 일괄 처리 센터와 교육청 전담 변호인단을 운영해 선생님이 악성 민원과 소송으로부터 괴롭힘을 받지 않도록 하겠다"고 말했다.

교육복지 분야에서는 학교 밖 청소년에게 연 300만원 규모의 '약자와의 동행 교육카드'를 지원하고, 방학 캠프와 스터디카페, EBS 강사 방과후학교 거점센터를 확대하겠다고 했다. AI 교육과 관련해서는 세계적 AI 기업과 협력해 서울을 AI 교육 테스트베드로 만들고 모든 학생에게 고성능 AI 계정을 지원하겠다고 밝혔다.

보수 후보 단일화에 대해서는 "조건 없는 원샷 단일화를 간곡히 호소한다"며 "구체적인 방식과 절차는 중요하지 않다"고 촉구했다. 단일화 결과 수용 여부에 대해서는 "합의된 대로만 하면 무조건 받아들여야 한다"고 했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동