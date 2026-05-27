전주시 50+낭독커뮤니티, 오디오북 기증...평생학습 나눔 실천

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중장년층 재능기부 기반 시각장애인 문화향유 지원 확대

낭독 활동 연계 사회공헌 확산, 지역 평생학습 공동체 활성화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주지역 50+세대 시민들이 직접 제작한 오디오북을 기증하며 지역사회 나눔 활동을 이어가고 있다.

전주시는 27일 전북점자도서관 열린점자작은도서관에서 '50+ 낭독 커뮤니티 오디오북 기증식'을 개최했다고 밝혔다.

전주시 50+낭독커뮤니티[사진=전주시]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

이번 기증은 '2026년 지역평생교육활성화 지원사업'의 일환으로 마련됐으며, 전주시 50+어른학교 낭독반과 낭독 커뮤니티 회원들이 제작한 오디오북 5권이 전북점자도서관에 전달됐다.

기증 도서는 김호연 작가의 '나의 돈키호테'를 비롯해 김태훈 작가의 '성심당', 안도현 작가의 '연어', 이경혜 작가의 '새똥', 한강 작가의 '눈물상자' 등이다.

전주시 50+ 낭독 커뮤니티는 중장년층 시민들이 낭독 활동을 통해 학습과 사회참여를 이어가는 평생학습 공동체로, 지난 2021년부터 꾸준히 오디오북 기증 활동을 이어오고 있다.

낭독 커뮤니티 '소리책'과 '아보스'는 각각 2022년 결성돼 활동을 이어오고 있으며, 지난해 운영된 50+ 낭독반에도 18명이 참여하는 등 학습과 나눔 활동이 지속 확대되고 있다.

특히 이 같은 낭독 활동은 시각장애인 등 독서 취약계층의 문화 접근성을 높이는 사회공헌 활동으로 이어지고 있다는 점에서 의미를 더하고 있다.

전주시는 이번 기증을 통해 50+세대가 평생학습 과정에서 쌓은 역량을 지역사회와 공유하고, 독서 취약계층에게 새로운 문화 향유 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김선옥 전주시 평생학습과장은 "50+ 낭독 커뮤니티의 오디오북 기증은 배움이 지역사회 나눔으로 확장된 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 중장년층의 학습과 사회참여 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com