조국혁신당 경남도당, 김경수 등 민주당 단일후보 총력 지원 선언

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"단일화, 국민의힘 제로 목표"

"민주·진보 진영 연대 강화"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 조국혁신당 경남도당이 더불어민주당 김경수 경남지사 후보와 창원·김해 시장 단일후보 당선을 위해 당력을 집중하기로 했다.

경남도당은 27일 오전 10시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주당 후보가 곧 조국혁신당 후보"라며 단일화 후보 지원을 공식화했다.

조국혁신당 경남도당이 27일 오전 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 후보 지지와 당원 총동원 방침을 밝히고 있다.[사진=조국혁신당 경남도당]2026.05.27

그러면서 "이번 지방선거의 최우선 과제를 민생을 외면하고 민주주의를 후퇴시킨 현 정권을 심판하는 것"이라고 규정하며 "이를 위해 경남 지역에서 국민의힘 소속 단체장 배출을 저지하는 이른바 '국민의힘 제로(Zero)' 달성을 목표로 하고 있다"고 강조했다.

창원·김해시장 선거와 관련해 자당 공천 후보의 사퇴도 공식 발표했다.

조국혁신당 경남도당에 따르면 심규탁 창원시장 후보와 이봉수 김해시장 후보는 경남 전체 선거 구도에서 민주·진보 진영 승리를 우선한다는 판단 아래 후보직을 내려놓기로 했다. 경남도당은 이를 "개인의 출마보다 지방정권 심판과 지역 정치 교체를 우선한 결정"이라고 설명했다.

후보 단일화가 이뤄진 창원·김해시장 선거에서는 더불어민주당 후보를 사실상 자당 후보로 간주하고 지원하겠다는 방침도 분명히 했다.

경남도당은 송순호 창원시장 후보, 정영두 김해시장 후보를 "더불어민주당 소속을 넘어 조국혁신당의 가치와 당원들의 요구를 공유하는 단일후보"라고 규정하며 "조국혁신당의 기초단체장 후보는 없어졌지만 민주 단일후보를 당 후보를 내보낸 것과 같은 자세로 지원하겠다"고 목소리를 높였다.

김경수 경남도지사 후보에 대한 전면 지원 계획도 내놨다. 경남도당은 "김 후보는 경남의 미래를 설계하고 도민의 자부심을 세웠던 인물"로 평가하며 "멈춰선 경남을 다시 움직일 적임자는 김경수뿐"이라고 주장했다.

이어 "김 후보를 중심으로 창원·김해 등 주요 도시에서 민주·진보 진영 연대를 강화해 경남 전역에서 승리를 도모하겠다"고 덧붙였다.

조국혁신당 조국 대표도 언급했다.

경남도당은 "평택을 보궐선거에서 싸우고 있는 당 대표의 절실함을 경남에서 이어가야 한다"며 "오는 6월 3일 치러지는 선거에서 창원·김해를 포함한 경남 전역에서의 선거 결과로 이를 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com