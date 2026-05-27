익산형 일자리 기업들, 국내 성과 기반 글로벌 시장 진출 '본격화'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

NS쇼핑 기획전 흥행, 태국 식품박람회 참가 통한 판로 확대

아시아·유럽 연계 수출마케팅 강화, 상생형 기업 성장 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산형 일자리 참여 기업들이 국내 시장에서 성과를 거둔 데 이어 해외 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

익산시는 지역경제 활성화와 상생형 일자리 참여 기업 경쟁력 강화를 위해 국내 온라인 판촉과 해외 시장 개척 지원을 확대하고 있다고 27일 밝혔다.

익산형 일자리 기업들이 국내에서 대박을 터트린데 이어 세계로 영토 확장에 나섰다.[사진=익산시] 2026.05.27 lbs0964@newspim.com

시는 지난 15일부터 NS쇼핑 내 '익산형 일자리 전용 브랜드관'을 운영하며 집중 프로모션을 진행했다. 이번 기획전에는 그린로드를 비롯한 지역 협력기업 13개사가 참여했으며 기업별 맞춤형 마케팅 지원도 함께 이뤄졌다.

그 결과 단기간에 총매출 1억1244만 원과 주문 7025건을 기록하며 성과를 거뒀다. 특히 판로 확보에 어려움을 겪던 소기업들의 제품 인지도 향상과 매출 증가로 이어지며 실질적인 상생 효과를 냈다는 평가다.

익산시는 올해 총 5차례에 걸쳐 이 같은 온라인 기획전을 운영할 계획이다.

국내 시장 성과를 바탕으로 해외시장 진출 지원도 본격화된다. 시는 지난 26일부터 30일까지 태국에서 열리는 세계 최대 규모 식품 전시회인 '태국 식품박람회(THAIFEX-Anuga Asia 2026)'에 익산형 일자리 핵심 참여기업인 하림산업의 참가를 지원하고 있다.

시는 현지 부스 운영과 다국어 홍보물 제작 등을 지원해 익산 지역 식품기업의 글로벌 판로 확대와 수출 계약 성과 창출에 나설 방침이다.

정헌율 익산시장은 "국내 기획전을 통해 지역 기업 제품의 경쟁력을 확인했다"며 "태국 식품박람회를 시작으로 익산형 일자리 기업들이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 익산시는 하반기 세계적 식품 박람회인 프랑스 파리 SIAL 식품박람회 참가 지원도 추진하며 지역 식품기업의 유럽 시장 진출 확대에 나설 계획이다.

lbs0964@newspim.com