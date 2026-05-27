경기도일자리재단 '청년 엔지니어 인턴십' 6월부터 시작

실무 경험 제공·기업 채용으로 연계하는 지역 기반 채용연계형 일자리 모델

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 '제조업 르네상스' 실현을 위해 추진하는 '청년 엔지니어 육성사업 : 지역청년 채용연계형 인턴십' 참여 청년들이 6월부터 기업 현장에서 인턴십을 시작한다고 27일 밝혔다.

청년 엔지니어 육성사업_지역 청년 채용연계형 인턴십 참여자 모집 포스터. [사진=경기도일자리재단]

재단에 따르면 이번 사업은 재단, 지역기업, 지역대학, 지자체가 협력해 지역 청년에게 실무 경험을 제공하고 기업 채용으로 연계하는 지역 기반 채용연계형 일자리 모델이다.

선발된 청년은 도내 우수 중견·중소기업 20여 곳에서 3개월간 직무 역량을 키운다. 재단은 참여기업에 월 160만 원의 인건비와 멘토 활동비를 지원하고 기업은 현장 실무와 멘토링을 통해 청년 인재를 육성한다. 한경국립대학교를 비롯한 8개 대학은 우수 기업 발굴과 청년 모집에 참여했다.

이번 인턴십은 모집 단계부터 청년들의 높은 관심을 받았다. 참여자 모집 결과 27개 직무, 32명 모집에 평균 12.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 오산시에 소재한 이화다이아몬드공업㈜은 2명 모집에 67명이 지원해 33.5대 1의 최고 경쟁률을 보였다.

선발된 참여자들은 기업 현장에서 선배 엔지니어의 기술과 노하우를 배우며 실무 경험을 쌓는다. 참여기업은 지역 인재를 발굴하고 인턴십 종료 후 정규직 전환도 검토할 예정이다. 지자체는 청년이 지역기업에서 양질의 일자리를 찾고 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 계획이다.

재단은 이번 사업이 청년에게는 현장 중심의 일 경험을 기업에는 지역 인재 확보 기회를 제공할 것으로 기대한다. 특히 제조업 분야 인력 미스매치를 줄이고 청년의 지역 정주 여건을 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

김동현 경기도일자리재단 남부사업본부장은 "AI 고용 충격으로 청년의 첫 일자리 진입이 어려워진 상황에서 현장 중심의 일 경험이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 인턴십을 통해 청년의 지역 정주와 고용 확대를 이끌겠다"라고 말했다.

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