김관영, 체육·문화·관광 르네상스 통한 '전북 대전환' 비전 제시

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하계올림픽 유치·K콘텐츠 육성 기반 미래산업 경쟁력 강화

체류형 관광·생활체육 확대 통한 지역경제 활성화 전략 발표

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 27일 체육·문화·관광 분야 21개 공약을 발표하며 전북 미래 성장동력 확보에 나섰다.

김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "체육은 도민 복지로, 문화는 미래산업으로, 관광은 지역경제를 이끄는 체류형 산업으로 전환하겠다"며 체육·문화·관광 르네상스 구상을 밝혔다.

김관영 무소속 전북지사 후보가 27일 체육문화관광 공약 기자회견을 갖고 있다.[사진=김관영 캠프]2026.05.27 lbs0964@newspim.com

이어 "그동안 각각 분산됐던 체육·문화·관광 정책을 하나의 성장산업으로 연결해 전북의 새로운 경쟁력을 만들겠다"고 강조했다.

체육 분야에서는 2036 전주·전북 하계올림픽 유치와 프로야구 11구단 창단 추진, 14개 시·군 생활체육 인프라 확충, 새만금 해양레저 스포츠 특구 조성 등을 핵심 공약으로 제시했다.

특히 2036 전주·전북 하계올림픽 유치와 관련해 정부와 국회, 대한체육회는 물론 IOC와 협력을 강화해 국가 차원의 전략적 유치 활동을 추진하겠다는 계획이다.

이와 함께 은퇴 체육인 재교육 및 일자리 지원, 글로벌 태권도 인재양성센터 설립, 체육계 예산 독립, 종합스포츠센터 건립 등 체육인 복지체계 강화 방안도 포함됐다.

문화 분야에서는 전북 K-POP 아레나·돔구장 조성과 e스포츠·게임문화산업 육성, K-콘텐츠 제작거점 구축, 국립현대미술관 전북관 설립 추진 등을 공약으로 내세웠다.

김 후보는 "전북을 단순 문화 소비지역이 아닌 콘텐츠 생산과 청년 창작, 문화산업 중심지로 육성하겠다"는 구상도 덧붙였다.

관광 분야에서는 전북 투어패스 2.0 구축과 전북형 워케이션 활성화, K-미식 관광 및 전북 푸드로드 조성, MICE 산업 육성, 웰니스·치유관광 활성화, 야간관광 특화도시 조성 등을 제시했다.

김 후보는 "체육·문화·관광은 도민 삶의 질과 청년 일자리, 지역경제와 직결되는 분야"라며 "전북의 자산을 산업과 소비, 체류형 관광과 일자리로 연결하는 실행력을 만들겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com