부산시, 2026 해수욕장 운영계획 점검…안전관리 체계 강화

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관계기관·안전관리 방안 논의

방문객 증가 대응체계 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 여름철 해수욕장 개장을 앞두고 안전관리와 운영계획 점검에 나섰다.

시는 26일 오후 3시 시청에서 '2026년 해수욕장 운영보고회'를 열고 해수욕장별 운영계획과 지원대책을 공유한다고 밝혔다.

26일 오후 3시 부산시청 12층 소회의실2에서 열린 '2026년 해수욕장 운영보고회'[사진=부산시] 2026.05.26

보고회에는 시와 구·군, 경찰·소방·해경 등 관계기관이 참석해 협력체계를 점검하고 안전관리 방안을 논의했다. 올해 해수욕장은 다음달 26일 해운대·송정을 시작으로 7월 1일 송도·광안리·다대포·일광·임랑 해수욕장이 순차 개장한다.

시는 지난해 방문객이 2197만여 명으로 전년 대비 증가한 점을 반영해 안전관리 인력과 대응체계를 강화할 계획이다. 개장 전 위험성 평가를 실시하고 물놀이 구역과 수상레저 구역을 구분 운영한다.

해파리와 이안류 등 해양 위험요인 대응도 강화한다. 주요 해수욕장에는 차단망과 방지시설을 설치하고 119시민수상구조대와 해경 등과 합동 대응체계를 구축한다. 소방은 6월부터 9월까지 7개 해수욕장에 구조대를 운영할 예정이다.

해수욕장 주변 관리도 병행한다. 숙박업소 위생 점검과 식품안전 관리, 교통·주차 대책, 물가 안정, 수질·토양 관리 등을 추진해 관광객 수용 여건을 점검한다.

시는 해수욕장을 사계절 체류형 해양레저 공간으로 전환하는 방안도 추진한다. 송도 카약과 스킨스쿠버, 송정 서핑, 광안리 패들보드 등 해양레포츠 프로그램과 해변 요가 등 체험 프로그램을 운영할 계획이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "해수욕장을 안전하게 운영해 시민과 관광객 이용 불편을 줄이겠다"며 "사계절 해양관광 기반을 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com