박완수, 무주택자·청년 주거안정 대책 발표…"임대주택 700가구 공급"

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80억 원 규모 금융지원 방안

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남지사 후보가 무주택자와 청년층 등을 겨냥한 주거안정 종합대책을 내놓았다.

박 후보는 26일 무주택자, 청년, 신혼부부, 취약계층을 대상으로 한 '경남형 주거안정 종합대책'을 발표하고 주거 기반 강화를 통한 정주 여건 개선 방침을 밝혔다.

박완수 국민의힘 경남지사 후보[사진=박완수 후보 선거캠프] 2026.05.06

청년·신혼부부 대상 임대주택 공급 확대가 핵심이다. 청년 선호 지역에 오피스텔형 매입임대주택 400가구를 2030년까지 공급하고 신혼부부 전세임대주택은 연간 최대 30호까지 지원한다는 계획이다.

인구감소지역 대응을 위한 주택 공급도 포함됐다. 지방소멸대응기금을 활용한 임대주택 건설을 추진하고 창원·김해 등 도심 유휴부지를 활용해 신혼부부 임대주택 300가구를 임기 내 공급하는 방안을 제시했다.

주거비 경감을 위한 금융지원도 확대한다. 도 자체 월세 지원을 30억 원 규모로 추진하고 임차보증금 이자 지원 16억 원, 주택구입 대출이자 지원 33억 원 등 총 80억 원 규모의 생애주기별 지원책을 마련할 계획이다.

취약계층 지원도 병행한다. 임대보증금 지원 100가구, 이사비 지원 1000가구, 장애인 주택개조 200가구, 농촌 취약계층 주거개선 200가구 등을 통해 주거 안정과 생활환경 개선을 도모한다.

직장주택조합 활성화와 청년 노동자 타운하우스 조성도 포함됐다. 직장주택조합에는 인허가 원스톱 처리와 공공택지 우선 공급, 세제 감면 등 행정·재정 지원을 제공하고 산업단지 인근에는 청년 노동자용 공공임대형 주거단지를 조성할 계획이다.

박 후보는 "주거 안정은 복지이자 인구·산업 정책과 맞닿아 있다"며 "도민의 안정적인 정착을 위한 주거 여건 개선을 지속 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com