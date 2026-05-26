밀양시, 지역 농산물 중심 먹거리 선순환 체계 구축

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공공급식 지역산 농산물 공급률 54%

시민-농업인 선순환 먹거리 구조 형성

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 지역 농산물을 기반으로 한 지속가능한 먹거리 선순환 체계 구축에 속도를 내고 있다고 26일 밝혔다.

시는 먹거리통합지원센터를 중심으로 공공급식과 지역 농업을 연계한 밀양형 푸드플랜을 추진하고 있다.

밀양시 먹거리통합지원센터 전경[사진=밀양시] 2026.05.26

밀양시 먹거리 푸드플랜은 지역에서 생산한 먹거리를 지역 안에서 소비하는 구조를 만드는 종합 먹거리 정책이다. 시는 지역 농산물의 안정적 생산과 공급, 공공급식 확대, 먹거리 복지 강화를 함께 추진하며 시민의 안전한 식생활 기반 마련에 나서고 있다.

먹거리통합지원센터는 학교급식과 공공급식에 지역 농산물을 안정적으로 공급하는 핵심 거점이다. 생산, 수집, 선별, 공급까지 이어지는 유통 체계를 갖춰 농가에는 판로를, 시민에게는 신선한 먹거리를 제공하고 있다.

공급 실적도 늘었다. 밀양시는 현재 지역 내 43개 학교와 공공기관 등에 농산물을 공급하고 있으며 공공급식 내 지역산 농산물 공급률은 2021년 18%에서 2025년 54%로 높아졌다. 시는 공공기관과 기업체 등으로 공급처를 넓혀 지역 농산물 소비 기반을 강화할 계획이다.

시는 학교급식뿐 아니라 어린이집 등으로 공공급식 범위를 단계적으로 넓히고 있다. 농산물 안전성 검사와 GAP 인증 지원도 병행하며 품질 관리에 나서고 있다.

농가 교육을 통한 생산자 조직화와 품목별 기획생산 체계도 구축하고 있다. 연중 안정적인 공급 기반을 마련해 지역에서 생산한 먹거리가 지역 식탁으로 이어지는 구조를 강화한다는 방침이다.

시 관계자는 "먹거리통합지원센터는 지역 농업과 시민을 잇는 핵심 플랫폼"이라며 "건강하고 안전한 먹거리 체계를 구축해 시민과 농업인이 함께 성장하는 선순환 구조를 완성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com