원위, 신곡 '이카루스' 뮤직비디오 티저 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 원위(ONEWE)가 신보 타이틀곡 티저를 공개했다.

원위는 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 싱글 2집 '점: 더 퀴버(點 : The Quiver)'의 타이틀곡 '이카루스(ICARUS)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 원위의 신보 타이틀곡 뮤직비디오 티저. [사진=RBW] 2026.05.26 alice09@newspim.com

공개된 영상 속 원위는 무수한 상처에도 흔들림 없이 빛을 향해 나아가고 있다. 따뜻한 빛과 차가운 어둠의 극명한 대비를 감각적으로 그려냈다.

특히 영상 말미에는 환한 빛 아래 모인 다섯 멤버의 화음이 쌓이며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다.

타이틀곡 '이카루스'는 서정적인 얼터너티브 록 사운드 기반의 곡으로, 그리스 신화 속 이카루스를 원위만의 시선으로 재해석했다.

추락할 것을 알면서도 닿을 수 없는 존재를 향해 기꺼이 날아오르는 낭만적 서사를 곡 후반부 폭발적인 밴드 사운드로 담아내 진한 잔상을 남긴다.

'점: 더 퀴버'는 원위가 새롭게 전개하는 점, 선, 면 시리즈의 시작을 알리는 싱글이다. 미지의 세계를 마주한 순간의 미묘한 떨림, 설렘, 두려움의 감정을 원위표 동화적 감성으로 풀어냈으며, 멤버들이 전곡 작업에 고루 참여했다.

원위 싱글 2집 '점: 더 퀴버'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

alice09@newspim.com