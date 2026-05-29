금요일·음력 4월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월29일(금요일·음력 4월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 깊은 산으로 들어가는 꿈이겠다.
72년생 : 꼼꼼한 것이 큰 성과를 내겠다.
84년생 : 욕심을 부리면 탈이 생기겠다.
96년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 소식이 실려 오겠다.
73년생 : 사업이 계속 잘 풀려가겠다.
85년생 : 곤경을 극복해 나가겠다.
97년생 : 지금까지 경험해 보지 못한 것을 겪겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 인복, 재물 복이 많이 생기겠다.
74년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
86년생 : 소신대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
98년생 : 힘들게 했던 일이 풀려가겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 많은 이익이 생길 수 있겠다.
75년생 : 손해 보는 일이 생길 수 있겠다.
87년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
99년생 : 돈 되는 일이 많이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 결과에 매우 만족할 수 있겠다.
76년생 : 인정받아 큰 성과를 얻겠다.
88년생 : 이별할 수 있는 상황이 벌어지겠다.
00년생 : 기회가 왔으니 잡아야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
77년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
89년생 : 느긋하게 임하는 것이 좋겠다.
01년생 : 돈 문제가 해결되겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
78년생 : 들어오던 복이 다시 돌아서 가겠다.
90년생 : 변해야 문제가 해결되겠다.
02년생 : 뜨거운 이별에 한숨을 짓겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 올 때까지 기다리는 것이 좋겠다.
79년생 : 빠르게 대처하는 것이 좋겠다.
91년생 : 어렵고 힘든 상황이 물러가겠다.
03년생 : 웃으면서 눈물을 흘리겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 더 가지려고 하면 더 잃을 수 있겠다.
80년생 : 좋은 사람 만나 돈을 벌겠다.
92년생 : 새로운 희망이 생겨나기 시작하겠다.
04년생 : 저주는 가고 행운만이 찾아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 곤란한 상황을 벗어나겠다.
81년생 : 흔들리지 말아야 하겠다.
93년생 : 하는 일마다 쉽게 풀려나가겠다.
05년생 : 바람 속으로 꿈이 들어가겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각했던 일이 현실이 되겠다.
82년생 : 돈도 벌고, 사람도 얻겠다.
94년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뒤로 넘어져도 코가 깨지는 경우겠다.
83년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.
95년생 : 좋은 사람 만나 사랑하겠다.