국힘 경기도당, '민주당 네거티브 공세' 규탄..."의왕시민 선택 겁박 말라"

광역조직까지 동원한 상대 후보 악마화...전형적인 선동 정치

의왕의 변화·성과 체감한 시민들, 상식으로 냉정히 판단할 것

조직적 프레임에 흔들리지 않아...본질과 민생으로 승부해야

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 경기도당이 6·3 지방선거를 앞두고 의왕시장 선거판을 겨냥한 더불어민주당 경기도당의 파상 공세를 '선거용 네거티브'로 규정하며 강력한 맞대응에 나섰다.

국민의힘 경기도당 대변인단은 22일 논평을 통해 "의왕시민의 선택을 겁박하지 말라"며 무책임한 정치공세를 즉각 중단하고 정책과 비전으로 심판받을 것을 촉구했다.

국민의힘 경기도당 대변인단.[사진=국민의힘 경기도당]

국민의힘 경기도당은 민주당의 최근 성명과 관련해 "단순한 입장 발표 수준을 넘어 광역정당 조직이 직접 기초단체장 선거에 뛰어들어 선거판을 흔들겠다는 노골적인 의도"라며 포문을 열었다.

특히 법적으로 전혀 확정되지 않은 사안들을 마치 결론이 내려진 것처럼 단정 지어 유포하는 행태를 강하게 몰아세웠다.

대변인단은 "선거를 앞두고 확인되지 않은 의혹을 부풀리고 반복 노출해 정치적 타격을 주려는 방식은 민주당이 과거부터 반복해 온 전형적인 선동 정치의 모습"이라고 날을 세웠다. 이어 "지방선거는 지역의 미래 경쟁력을 검증하는 과정이지 상대 후보를 악마화하는 정치 선전장이 아니다"라며 "시민의 판단에 맡겨야 할 신성한 선거를 정치적 압박과 이미지 공격으로 진흙탕 싸움을 만들고 있다"고 우려를 표했다.

국민의힘은 민주당의 이러한 공세가 역설적으로 '정책적 열세'를 자인하는 꼴이라고 꼬집었다. 대변인단은 "민주당이 정책과 비전 대신 자극적인 정치공세에만 집중하는 것은 결국 스스로 정책 경쟁에서 자신 없음을 드러내는 방증에 불과하다"고 일침을 가했다.

그러면서 의왕시민들의 높은 시민의식과 상식에 기대어 호소했다. 대변인단은 "의왕시민들은 이미 지난 시간 동안 교통망 확충, 도시개발, 생활 인프라 구축 등 도시의 비약적인 변화와 행정 성과를 눈으로 확인하고 직접 체감해 왔다"며 "시민들은 누가 말만 앞서는지 누가 실제 성과를 만들었는지 냉정하게 판단하고 있다"고 목소리를 높였다.

국민의힘 경기도당은 선거의 본질이 정당의 조직적인 여론몰이나 프레임 공세가 아닌 '시민의 상식'에 있다는 점을 거듭 강조하며 자극적인 의혹 유포로 유권자의 눈을 가리려는 행태는 건강한 민주주의를 훼손하는 행위라고 지적했다.

대변인단은 "더불어민주당 경기도당은 선거를 혼탁하게 만드는 무책임한 행태를 즉각 중단하고 의왕시민 앞에 당당히 정책으로 평가받기를 바란다"며 "국민의힘은 어떠한 네거티브 공세에도 끝까지 흔들림 없이 오직 시민의 삶과 도시 발전이라는 본질을 가지고 유권자의 선택을 받을 것"이라고 자신감을 내비췄다.

1141world@newspim.com