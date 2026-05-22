[특징주] 美 20억달러 양자 투자 추진…국내 양자컴퓨팅株 들썩

AI 핵심 요약beta
- 미국 정부가 양자컴퓨팅 산업에 20억달러 지원 계획을 내놓자 22일 국내 양자컴퓨팅주가 급등했다
- 케이씨에스가 상한가를 기록했고 포톤·엑스게이트·드림시큐리티·우리로 등 관련 종목도 동반 강세를 보였다
- IBM·글로벌파운드리·D-웨이브·리게티 등 미국 기업 주가도 급등하며 글로벌 투자 확대 기대가 커졌다고 시장은 분석했다
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케이씨에스·포톤·우리로 등 장 초반 급등세
양자 산업 육성 기대감 확산…국내 증시 테마주 동반 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미국 정부가 양자컴퓨팅 산업 육성에 대규모 자금을 투입한다는 소식에 국내 양자컴퓨팅 관련주가 22일 장 초반 급등하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 26분 기준 케이씨에스는 전 거래일보다 4110원(29.98%) 오른 1만7820원에 거래되며 상한가를 기록했다. 같은 시각 포톤(27.86%), 엑스게이트(23.61%), 드림시큐리티(19.24%), 우리로(18.71%) 등 주요 양자컴퓨팅 관련 종목도 동반 강세다.
월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 20억달러 규모 보조금을 지급할 계획이라고 보도했다.
WSJ는 미국 상무부가 IBM에 약 10억달러(1조 5090억원) 지원을 제공하기로 합의했다고 전했다. 반도체 기업 글로벌파운드리(GFS)는 약 3억7500만달러를 지원받는 것으로 알려졌다.
디웨이브 퀀텀, 리게티 컴퓨팅, 인플렉션은 각각 약 1억달러 규모 지원금을 받을 전망이며, 스타트업 디라크(Diraq)는 약 3800만달러를 지원받을 것으로 전해졌다.
이에 21일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 IBM 12.43% 급등했고, 글로벌파운드리스는 14.92%, D-웨이브 퀀텀은 33.37%, 리게티 컴퓨팅은 약 30.57% 올랐다.
시장에서는 미국 정부 차원의 투자 확대가 양자컴퓨팅 산업 성장 기대를 자극하면서 국내 관련 종목에도 매수세가 유입되고 있는 것으로 보고 있다.
rkgml925@newspim.com