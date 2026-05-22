정점식 "노란봉투법, 노사·노노 갈등에 노조-주주 갈등까지 부른 민생 악법"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 공동선대위원장은 22일 노란봉투법이 노사·노주 갈등을 초래한 민생 악법이 됐다고 비판했다
- 정 위원장은 삼성전자 성과급 합의를 둘러싼 주주단체의 무효소송 움직임을 거론하며 코리아 디스카운트와 경제 파탄 우려를 제기했다
- 그는 노란봉투법 재개정과 민주당 입법 독주 견제를 주장하며 이번 선거에서 국민의힘에 힘을 모아달라고 호소했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 공동선대위원장은 22일 노란봉투법으로 인한 노사갈등을 넘어 노동조합과 주주 간 갈등까지 발생했다며 "노란봉투법이 민생 악법이 됐다"고 비판했다.
정 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "노란봉투법으로 인한 노사갈등, 노노갈등도 모자라, 이제는 노동조합과 주주 간의 이른바 '노주갈등'까지 터져 나왔다"며 "삼성전자 주주단체가 노사의 성과급 합의안에 대해 무효 소송까지 불사하겠다고 나섰다"고 밝혔다.
이어 "주주들의 입장은 명확하다"며 "회사가 영업이익을 냈으면 투자한 주주들에게 배당부터 하는 것이 상식이지, 왜 직원들이 성과급으로 독식하느냐는 것"이라고 설명했다.
그러면서 "이러다간 정말 '황금알 낳는 거위의 배를 가르자'는 말까지 나올 것 같다"며 "삼성 노조 단체 대화방에서 나왔다는 '그냥 삼성전자를 없애 버리는게 맞다'는 섬뜩한 말이 현실이 될까 두렵다"고 우려했다.
정 위원장은 "이제 노란봉투법이 '코리아 디스카운트'를 넘어, 대한민국 경제를 파탄 낼 '민생 악법'이 된 것"이라며 "이런 비극이 더 현실화되기 전에 반드시 멈춰야 한다"고 강조했다.
또 "시장경제의 근간을 뒤흔드는 노란봉투악법, 반드시 재개정해야 한다"며 "견제 받지 않은 '더불어오만당의 독주와 입법 강행'이 결국 민생 현장에서 이러한 비극적인 갈등을 낳고 있다"고 지적했다.
아울러 "이제 국민 여러분께서 폭주하는 오만한 민주당 정권을 견제해 주셔야 한다"며 "이번 선거에서 국민의힘에 '견제와 균형의 힘'을 모아주시길 다시 한 번 간곡히 호소드린다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com