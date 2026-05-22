한국앤컴퍼니, 창립 85주년 맞아 조직문화 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹은 22일 창립 85주년을 맞아 조직문화 강화 프로그램을 진행했다고 했다
- 조현범 회장의 프로액티브 컬처 확산을 위해 타운홀 미팅 형식의 프로액티브 콘서트와 보드게임형 HK 원 컴퍼니 브루마블을 운영했다고 했다
- 컬처 에이전트가 프로그램을 이끌고 있으며 전 계열사와 해외 사업장까지 참여하는 그룹 차원의 소통 프로젝트로 확대됐다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹은 창립 85주년을 기념해 조직문화 강화 프로그램을 전개하고 있다고 22일 밝혔다. 조현범 회장의 경영철학인 '프로액티브 컬처'를 확산하기 위해 타운홀 미팅 형식의 '프로액티브 콘서트'를 진행 중이다.
프로액티브 콘서트는 소속과 직급 구분 없이 모든 임직원이 자유롭게 발언하고 혁신 과제를 논의하는 사내 소통 프로젝트다. 올해는 '하나의 회사'라는 메시지를 전달하기 위해 보드게임 형식의 참여형 프로그램 'HK 원 컴퍼니 브루마블'을 새로 기획했다.
참여자들은 주사위를 굴려 말을 이동하며 도착한 칸의 주제에 따라 그룹사 이해, 미션·비전, 프로액티브한 업무 방식 등과 관련한 퀴즈와 미션을 수행한다. 게임 요소를 활용해 구성원들이 그룹 사업과 조직문화를 자연스럽게 익힐 수 있도록 설계했다.
각 조직의 '컬처 에이전트'가 직접 진행을 맡아 참여도를 높였다. 컬처 에이전트는 조직별 추천으로 선발된 구성원으로, 각 조직 특성에 맞게 프로그램을 운영한다. 그룹은 지난 11일 판교 테크노플렉스와 대전 한국테크노돔에서 컬처 에이전트를 대상으로 워크숍을 진행했다.
프로액티브 콘서트는 2013년 한국타이어앤테크놀로지에서 시작된 이후 정기적으로 운영돼 왔다. 지난해부터는 지주사인 한국앤컴퍼니를 비롯해 한온시스템, 한국네트웍스, 한국엔지니어링웍스, 한국프리시전웍스, 모델솔루션 등 전 계열사를 아우르는 그룹 차원의 공동 운영 체계로 전환됐다.
올해 프로그램은 글로벌 사업장에서도 함께 진행 중이다. 지난 18일 한국타이어 구주본부와 중국기술센터, 중국 가흥·중경·강소공장에서 실시했으며, 6월에도 글로벌 기술센터 및 생산 거점에서 계속 운영할 예정이다.
y2kid@newspim.com