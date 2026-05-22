삼진제약, 국가필수의약품 '로라제팜 주사제' 생산 나서

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약은 22일 로라제팜 주사제 생산에 나선다고 밝혔다.
- 공급 차질이 이어진 국가필수 진정·항경련제의 안정적 수급과 환자 치료 연속성을 확보하겠다고 했다.
- 보건당국과 협력해 공급망을 안정화하고 필수의약품 생산 책임을 강화하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 국가필수의약품이자 퇴장방지의약품인 '로라제팜(아티반) 주사제'의 안정적 공급을 위해 생산에 나선다고 22일 밝혔다.
로라제팜 주사제는 진정, 소아 경련, 발작 등에 사용되는 신경안정제로 중증·응급 환자 치료에 필수적인 의약품이다. 다만 지난해부터 공급 차질이 이어지며 의료 현장에서는 수급 불안에 대한 우려가 제기돼 왔다.
삼진제약은 이번 생산 결정을 통해 환자 치료의 연속성을 보장하고 국민 건강 안전망 강화에 기여하겠다는 방침이다.
이번 공급 안정화는 보건복지부와 식품의약품안전처, 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단 등 관계 기관과의 협력을 통해 이뤄졌다. 식약처는 삼진제약 오송공장을 직접 방문해 생산 현황을 점검하는 등 행정 지원에 나섰으며, 삼진제약은 자사 생산 역량을 바탕으로 공급망 안정화에 대응했다.
삼진제약은 그동안 국가필수의약품과 퇴장방지의약품 생산을 지속해왔다. 뇌전증 지속 상태 응급 환자에게 투여되는 국내 유일의 주사제 '삼진디아제팜'을 비롯해 동맥류성 지주막하출혈 치료제 '삼진니모디핀', 항생제 '티라목스', '제이틴', '훌그램', '하노마이신' 등을 공급하고 있다.
이번 로라제팜 주사제 생산 역시 필수의약품 공급 안정화 노력의 연장선이다. 김상진 삼진제약 사장은 "의료진이 의약품 수급 걱정 없이 환자 치료에 전념할 수 있도록 지원하는 것은 제약사의 당연한 소명"이라며 "앞으로도 보건당국과 긴밀히 협력해 국가필수의약품의 안정적 공급을 책임지고 국민 건강에 실질적인 도움이 될 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com