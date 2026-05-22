캐딜락, 플래그십 전기 SUV '에스컬레이드 IQL' 출시

AI 핵심 요약beta
- 캐딜락이 22일 플래그십 전기 SUV 에스컬레이드IQL을 국내 출시했다
- 에스컬레이드IQL은 5820mm 전장·3460mm 휠베이스와 3열 공간 확대, 55인치 디스플레이·AKG오디오를 갖췄다
- 205kWh 배터리로 710km 주행하고 슈퍼크루즈·전자식 4륜조향·에어 서스펜션을 적용했으며 가격은 2억8757만원이다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 캐딜락이 22일 플래그십 전기 SUV '에스컬레이드 IQL'을 국내에 출시했다.
에스컬레이드 IQL은 지난해 11월 공개된 에스컬레이드 IQ의 롱바디 모델로, 국내 판매 중 전기 SUV 중 가장 긴 전장(5820mm)과 휠베이스(3460mm)를 갖췄다. IQ 대비 105mm 길어진 차체로 3열 공간과 후면 적재 공간을 확대했으며, 박스형 루프라인으로 3열 헤드룸과 트렁크 활용성을 높였다.
전면부에는 345L 용량의 'e-트렁크'가 있고, 개별 개폐가 가능한 테일게이트 글라스로 접근성을 제공한다. 2열에는 마사지 기능을 포함한 14방향 전동 프리미엄 시트, 수납식 트레이 테이블, 12.6인치 개인 스크린, 2열 커맨드 센터 디스플레이, 듀얼 무선 충전 패드, 헤드레스트 스피커 등이 기본 적용된다. 실내 중앙에는 55인치 호라이즌 커브드 LED 디스플레이(운전석 35인치, 동승석 20인치)가 설치됐으며, 최대 42개 스피커로 구성된 AKG 스튜디오 레퍼런스 오디오 시스템이 탑재됐다.
배터리는 205kWh 대용량으로 1회 충전 시 710km(복합 기준) 주행이 가능하다. 800V 초급속 충전 시스템으로 최대 350kW 충전 속도를 지원한다. 듀얼 모터 전기 구동 시스템으로 최고출력 750마력, 최대토크 108.5kgf·m을 구현하며 사륜구동 방식을 적용했다.
주행 보조 기술로는 GM의 핸즈프리 운전자 보조 시스템 '슈퍼크루즈'가 탑재됐다. 국내 약 2만3000km의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능하며, 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 뗀 채 주행할 수 있다. 전자식 4륜 조향 시스템은 저속 주행 시 뒷바퀴를 앞바퀴와 반대 방향(최대 10도)으로 조향해 회전 반경을 최소화하고, 고속 주행 시에는 앞뒤 바퀴를 같은 방향으로 조향해 안정성을 높인다. 마그네틱 라이드 컨트롤 4.0은 초당 최대 1000회 도로 상태를 감지해 감쇠력을 조절하며, 어댑티브 에어 라이드 서스펜션은 주행 상황에 따라 차고를 자동으로 조절한다.
외장 색상은 블랙 레이븐, 화이트 샌드스톤, 블랙 체리 틴코트, 루나 메탈릭, 바이브런트 화이트 트리코트, 딥 스페이스 메탈릭 6가지이며, 내장은 카멜리아 브라운으로 구성된다. 국내에는 '프리미엄 스포츠' 단일 트림으로 출시되며, 가격은 2억8757만원(개별소비세 3.5% 포함)이다.
y2kid@newspim.com