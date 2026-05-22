"여드름 흉터치료 13년 연속 1위"…동아제약, 노스카나겔 신규 광고 공개

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인기 아이돌 그룹 아일릿 '원희' 모델 발탁

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 여드름 흉터치료제 노스카나겔의 신규 광고를 공개했다고 22일 밝혔다.

노스카나겔은 우수한 제품력과 소비자 맞춤형 마케팅을 바탕으로 아이큐비아(IQVIA) 셀아웃 기준 여드름 흉터치료제 부문 13년 연속 판매 1위를 기록하며 시장을 선도하고 있다.

동아제약 노스카나겔 신규광고 장면 [사진=동아제약]

이번 광고 캠페인은 '지금도 누군가는 좋아지고 있다'를 메인 카피로 내세워 꾸준한 흉터 관리의 중요성을 전달한다. 광고는 여드름 흉터 관리가 특별한 순간이 아닌 일상 속 루틴이라는 점을 자연스럽게 표현했다.

특히 신규 광고 모델로 인기 걸그룹 아일릿의 원희를 발탁해 MZ세대와의 공감대를 강화했다. 원희의 밝고 친근한 이미지가 브랜드 이미지와 부합해 소비자 친밀도를 높일 계획이다.

광고에서는 '약으로 치료하라'는 기존 메시지를 유지하면서 '매일매일 꼬박꼬박'이라는 표현을 통해 지속 사용의 중요성을 강조했다. 일상 속에서 노스카나겔로 꾸준히 흉터를 관리하는 모습을 담아 제품 사용 공감도를 높였다.

캠페인은 본편과 브이로그편으로 제작됐다. 본편에서는 원희의 다양한 일상을 중심으로 브랜드 이미지를 전달했으며, 브이로그편에서는 라이브 방송 콘셉트를 활용해 보다 자연스러운 분위기를 담아냈다. 이와 함께 '약이니까 약국에서만'이라는 메시지를 통해 일반의약품으로서 제품의 전문성과 신뢰성을 강조했다.

또한 게임 콘셉트의 디지털 숏폼 콘텐츠도 추가 공개할 예정이다. 해당 콘텐츠는 SNS와 디지털 플랫폼을 중심으로 순차적으로 만나볼 수 있다.

노스카나겔은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다. 피부를 습윤하게 해 흉터 재생을 돕는 헤파린나트륨, 알란토인, 덱스판테놀 3중 복합 성분을 함유한 여드름 흉터치료제로, 1일 수차례 환부에 도포하면 여드름 흉터 완화에 도움을 줄 수 있다.

동아제약 관계자는 "여드름 흉터는 단기간보다 꾸준한 관리가 중요한 만큼 소비자들이 노스카나겔을 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다"고 말했다.

한편, 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다'는 창업 정신을 바탕으로 다양한 헬스케어 솔루션을 선보이고 있다.

sykim@newspim.com