걸프 국가들 "호르무즈 해협 이란 경로 사용 말라" 경고

AI 핵심 요약beta
- 걸프 5개국이 21일 이란의 호르무즈 해협 통제 시도를 공식 거부했다.
- 이들 국가는 IMO 서한에서 이란이 지정한 항로·PGSA와의 협력을 금지해야 한다고 주장했다.
- 이란 통제 시도가 통행료 징수 등 경제적 이익을 노린 것이라 비판되며 중동 긴장 고조가 예상된다고 했다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 걸프 지역 주요 산유국들이 이란의 호르무즈 해협 통항 통제 시도를 정면으로 거부하며 긴장감을 높이고 있다.
21일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 바레인, 쿠웨이트, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 5개국은 국제해사기구(IMO)에 서한을 보내 상업 선박들이 이란이 지정한 항로를 이용하거나 '페르시아만 해협 당국(PGSA)'과 협력해서는 안 된다고 밝혔다.
이란은 이달 초 호르무즈 해협 통과 절차를 개편하며 선박 소유주들이 PGSA에 이메일로 신고하도록 하는 새로운 통항 규정을 제시한 바 있다.
다만 해당 해협은 2월 말 미국과 이스라엘의 공습 이후 사실상 통행이 제한된 상태로, 일부 선박만 이란이 승인한 경로를 통해 제한적으로 운항해 왔다.
걸프 5개국은 이번 서한에서 "이란이 제시한 항로는 자국 영해 내 통행을 강제해 통제권을 강화하고, 통행료 부과를 통해 경제적 이익을 얻으려는 시도"라고 비판했다. 이어 "이 같은 항로와 PGSA를 인정하는 것은 위험한 선례가 될 수 있다"고 경고했다.
이번 입장은 세계 주요 에너지 수출국인 걸프 국가들이 직접적으로 이란의 해상 통제 시도에 반대 의사를 밝힌 것으로, 향후 해상 운송 질서와 중동 긴장 구도에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.
국제해사기구(IMO) 역시 과거 호르무즈 해협 통행료 부과는 수용할 수 없다는 입장을 밝힌 바 있으며, 글로벌 원자재 트레이더들도 유사한 우려를 제기한 상태다.
kwonjiun@newspim.com