정부 5개부처 LA서 K컬처 'K-박람회'…"월드컵 맞물려 북미시장 확대"

AI 핵심 요약beta
- 문체부 등 5개 부처가 23일부터 27일 LA서 K-박람회를 열었다
- 콘텐츠·음식·뷰티·관광 기업의 해외 진출을 지원하는 행사다
- 박재범 공연과 63개사 수출 상담회도 함께 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부, 중소벤처기업부가 한국콘텐츠진흥원 등 관계기관과 함께 23일부터 27일까지 미국 로스앤젤레스에서 '2026 미국 케이-박람회(K-EXPO USA 2026)'를 개최한다.
케이-박람회는 콘텐츠·음식·뷰티·관광 등 K-컬처 기업의 해외 동반 진출을 지원하기 위한 종합 박람회로, 소비자 대상 전시와 기업 간 수출 상담·설명회를 망라해 운영된다. 문체부 김영수 제1차관이 현장을 방문해 K-컬처를 홍보하고 관계자들을 격려할 예정이다.
이번 행사는 북중미 월드컵으로 전 세계의 시선이 미국에 쏠린 시기에, 세계 엔터테인먼트 산업의 심장부 로스앤젤레스에서 열린다는 점에서 주목된다. 박람회 개막에 앞서 지난 5월 8일에는 LA 시의회가 이번 케이-박람회를 로스앤젤레스시의 공식 도시 행사로 지정하는 선포식을 개최하며 현지의 뜨거운 관심을 미리 확인했다.
전시관에는 굵직한 기업들이 줄줄이 참여한다. 넷플릭스는 한국 창작 작품과 한류 스타 이미지 전시와 함께 자사 IP를 활용한 식품을 선보이는 휴게공간을 운영하고, 대한축구협회는 대한민국 축구 국가대표팀을 주제로 한 전시관을 꾸린다. 네이버웹툰은 음식·뷰티 소재의 웹툰 콘텐츠로 융합 전시 공간을 마련하며, 농심 식품 브랜드관과 정샘물뷰티 화장 체험관도 함께 운영된다. 한국 AI 콘텐츠 영상 상영과 AI 기술 기반의 K팝 댄스 챌린지 등 신기술 융합 콘텐츠도 눈길을 끌 전망이다.
먹거리와 공연 무대도 풍성하다. 비비큐(BBQ) 등이 운영하는 푸드트럭과 시식 행사가 마련되며, '마스터셰프 코리아' 심사위원이자 '흑백요리사' 출연자인 요리사 송훈과 한식 전도사로 알려진 배우 류수영이 광어김밥·광어타코 등 K-푸드 요리 행사를 진행한다. 5월 24일에는 가수 박재범과 다국적 K팝그룹 P1Harmony, 신인그룹 LNGSHOT(롱샷)이 케이팝 공연을 펼치고, 26일과 27일에는 콘텐츠·뷰티 기업 63개사가 참여하는 수출 상담회가 병행된다.
김영수 차관은 "이번 박람회는 세계 엔터테인먼트의 중심 미국에서, 북중미 월드컵이라는 세계적인 계기와 맞물려 열린다는 점에서 의미가 크다"며 "관계 부처가 협업해 앞으로도 K-컬처 기업들이 북미 시장 진출을 확대할 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com