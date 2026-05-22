U-17 축구대표팀, 월드컵서 뉴칼레도니아·에콰도르 등과 한 조

AI 핵심 요약beta
- 김현준 감독의 U-17 대표팀이 21일 월드컵 B조에 편성됐다
- 한국은 뉴칼레도니아·에콰도르·아프리카 PO승자와 맞붙는다
- 대회는 11월 19일부터 카타르서 48개국 체제로 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김현준 감독이 이끄는 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U-17 월드컵 B그룹에 편성됐다.
FIFA는 21일(현지시간) 스위스 취리히 본부에서 '2026 FIFA 카타르 U-17 월드컵' 본선 조 추첨식을 진행했다. 한국은 뉴칼레도니아, 에콰도르, 그리고 아프리카 플레이오프(PO) 승자와 겨루는 비교적 무난한 대진표를 받아들었다.
이번 대회는 오는 11월 19일부터 12월 13일까지 카타르 도하에서 열린다. 지난해부터 도입된 48개국 체제가 그대로 유지된다. 참가국들은 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위 24개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강에 합류해 단판 승부를 벌이는 구조다.
현재 본선 진출 확정국은 46개국이다. B조의 마지막 퍼즐인 아프리카 대표팀은 이번 주말 가려진다. 에티오피아-모잠비크, 우간다-가나의 플레이오프 승자가 각각 B조와 C조의 빈자리를 채울 예정이다.
개최국 카타르는 2025년에 이어 2년 연속 대회를 치른다. FIFA는 오는 2029년까지 5회 연속 U-17 월드컵 개최권을 카타르에 부여했다. 경기는 전량 어스파이어 존 컴페티션 콤플렉스에서 열린다. 한 지역에서 모든 경기가 열려 축구 관계자들과 스카우트들이 하루에 여러 경기를 관람할 수 있는 구조다. 결승전은 12월 13일 칼리파 인터내셔널 스타디움으로 예고됐다.
한국은 이달 사우디아라비아에서 열린 아시안컵에서 8강에 오르며 2019년 대회 이후 4회 연속 본선 진출이라는 기록을 세웠다. 아시안컵 당시 조별리그를 2위로 통과한 뒤 8강에서 우즈베키스탄과 2-2로 비겼으나, 승부차기에서 3-5로 무릎을 꿇었다.
한국의 U-17 월드컵 역대 최고 성적은 1987년, 2009년, 2019년에 달성한 8강이다. 직전 2025년 대회에서는 32강에서 여정을 마쳤다.
psoq1337@newspim.com