충북지사 후보, 선거운동 첫날부터 총력전…"파부침주" vs "민생·정책 승부"

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김영환 충혼탑 참배로 시작, 신용한 새벽 순찰 강행군…표심 공략 본격화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 충북지사 선거에 나선 여야 후보들이 첫날부터 현장 행보를 이어가며 표심 공략에 나섰다.

국민의힘 김영환 후보 측에 따르면 김 후보는 이날 청주 오창 중앙근린공원 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작했다.

21일 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 증평 지역을 찾아 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. [사진=김영환 캠프] 2026.05.21 baek3413@newspim.com

김 후보는 순국선열과 호국영령에 참배한 뒤 "충북의 미래를 책임지는 선거인 만큼 더 낮은 자세와 무거운 책임감으로 도민 앞에 서겠다"고 밝혔다. 이어 청주 성안길에서 열린 국민의힘 충북도당 합동 출정식에 참석해 "파부침주(破釜沈舟)의 심정으로 이번 선거에 나섰다"며 "퇴로를 끊고 결사적으로 임하겠다"고 했다.

또 "연단에서 내려와 도민 곁으로 가 나를 던져 우리 당 후보 전원을 당선시키겠다"고 강조했다. 김 후보는 이후 충북도청에서 이범석 청주시장 후보와 함께 청주권 공동공약을 발표하고 광역·기초 협력 비전을 제시했다.

오후에는 증평 지역 유세에 나섰고 퇴근 시간대에는 청주 하이닉스사거리에서 거리 인사를 진행했다. 저녁에는 충북대 인근에서 청년층과 소통하며 첫날 일정을 마무리한다.

김 후보 측은 "도민 삶의 현장을 중심으로 민생·경제 중심 선거운동을 이어가겠다"고 했다.

더불어민주당 신용한 충북지사 후보가 선거 운동원들과 함께 출근하는 시민들에게 아침 인사를 하고 있다 [사진=신용한 캠프] 2026.05.21 baek3413@newspim.com

더불어민주당 신용한 후보는 같은 날 자정부터 현장 행보에 나서며 강행군을 이어갔다.

신 후보는 청주시 서원구 수곡동에서 자율방범대와 야간 순찰을 하며 "도민의 안전을 지키는 가장 낮은 곳에서 선거운동을 시작하고 싶었다"고 말했다. 이후 출근길 거리 유세를 통해 시민들과 만나 "정쟁이 아닌 정책과 민생으로 승부하겠다"고 강조했다.

청주실내체육관 인근에서 열린 민주당 충북도당 출정식에서는 "충북의 미래를 결정하는 선거"라며 "실력과 성과로 새로운 시대를 열겠다"고 했다.

신 후보는 오후 보은 지역에서 남부권 공략에 나서 균형발전과 농촌 활성화, 교통·의료 인프라 확충 공약을 제시했다. 저녁에는 청주 방서4거리에서 이장섭 청주시장 후보와 합동 유세를 벌이며 청주권 표심 다지기에 집중했다.

그는 "청주공항 민간 전용 활주로 추진, 오송 K-바이오 스퀘어 조기 완공 등 실질적 변화를 만들겠다"며 "도민의 목소리를 결과로 보답하겠다"고 말했다.

여야 후보들은 선거운동 기간 동안 충북 전역을 순회하며 현장 중심 유세와 정책 경쟁을 이어갈 계획이다.

baek3413@newspim.com