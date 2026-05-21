한득수 후보 "임실예산 1조 시대 실현"

AI 핵심 요약beta
- 한득수 임실군수 후보가 21일 선거운동에 돌입했다.
- 임실예산 1조원 시대를 열겠다며 지지를 호소했다.
- 출정식 뒤 재래시장을 돌며 본격 유세했다.
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"대통령·국회의원과 함께하는 여당 군수" 지지 호소
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 더불어민주당 임실군수 후보가 21일 본격적인 선거운동에 돌입하며 "임실예산 1조원 시대를 열겠다"고 밝혔다.
한 후보는 이날 임실시장에서 열린 '더불어민주당 임실군 후보자 공동 출정식'에서 "정부·여당과 국회의 힘을 바탕으로 임실 발전의 확실한 변화를 이끌겠다"며 이같이 강조했다.
이날 출정식에는 임실군민 2000여 명이 참석했으며.박희승 국회의원과 김태진 총괄선대위원장, 양영두 상임고문, 박정규 전북특별자치도의원 후보를 비롯해 임실군의원 후보들이 함께했다.
김태진 총괄선대위원장은 "한 후보는 축산인과 축협조합장을 거치며 지역 현장을 누구보다 잘 아는 인물"이라며 "임실의 민심을 하나로 모아 미래 발전을 이끌 적임자"라고 소개했다.
박희승 국회의원은 "그동안 무소속 군수 체제에서는 국회 차원의 예산 확보에 한계가 있었다"며 "한득수 후보가 당선되면 집권 여당의 프리미엄을 바탕으로 임실 발전 예산 확보에 총력을 기울이겠다"고 말했다.
한 후보는 "임실은 지방소멸 위기와 인구 감소, 소득 감소라는 어려움에 직면해 있다"며 "확실한 변화를 만들어낼 수 있는 군수가 필요하다"고 강조했다.
이어 "이재명 대통령, 박희승 국회의원과 함께 정부와 국회 예산을 확보해 임실예산 1조원 시대를 반드시 열어가겠다"고 지지를 호소했다.
출정식을 마친 한 후보는 군의원 후보들과 함께 임실재래시장을 돌며 주민들을 만나 지지를 당부하는 등 본격적인 선거운동에 나섰다.
gojongwin@newspim.com