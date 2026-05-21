과천시 '민원담당공무원 소통 간담회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 20일 민원담당공무원 소통 간담회를 개최했다
- 이번 간담회는 송용욱 부시장 주재로 민원공무원 사기 진작과 근무 환경 개선을 논의했다
- 참석 직원들은 애로사항과 개선방안을 공유했고 송 권한대행은 실질적 지원과 감동 행정을 약속했다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 20일 대민 서비스를 담당하는 민원창구 공무원들을 격려하고 현장의 목소리를 청취하기 위한 '민원담당공무원 소통 간담회'를 개최했다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 이번 간담회는 시장 권한대행을 맡고 있는 송용욱 부시장 주재로 진행되었으며 최일선에서 시민과 직접 마주하는 민원 담당 공무원들의 사기를 높이고 보다 안정적인 근무 환경 조성을 위해 마련됐다.
특히 과천시는 시장 권한대행 체제에서도 시민 중심의 민원 행정을 흔들림 없이 이어가고 현장 직원들과의 소통을 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.
이날 간담회에 참석한 직원들은 업무 과정에서 겪는 애로사항과 민원 응대 과정의 다양한 경험을 공유하고 시민 만족도 향상을 위한 개선 방안 등에 대한 의견을 나눴다.
송용욱 과천시장 권한대행은 "어려운 여건 속에서도 시를 대표해 미소를 잃지 않고 묵묵히 소임을 다하는 직원들에게 진심으로 감사하다"라며 "직원들이 보람을 느끼며 존중받는 환경에서 근무할 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않을 것이며 시정 공백 없이 시민들에게 신뢰받는 감동 행정을 지속해 나가겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com