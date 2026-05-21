김기하 동해시장 후보, '시민 체감형 물복지' 상수도 연수화 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 김기하 동해시장 후보는 21일 상수도 연수화 시범사업 추진을 발표했다
- 관광지와 공공시설을 중심으로 연수화 시설을 도입해 물복지·웰니스 관광도시 동해를 조성하겠다고 밝혔다
- 공공목욕·체육·노인·어린이 시설부터 단계 도입하고 국비 연계로 재원을 확보해 경제성과 효과를 검증 후 확대하겠다고 했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 김기하 동해시장 후보는 21일 시민의 생활환경을 개선하고 웰니스 관광도시 조성을 위해 '상수도 연수화 시범사업'을 추진하겠다고 밝혔다.
이번 공약은 관광지와 공공시설 중심으로 수돗물의 연수화 시설을 단계적으로 도입해 시민들이 체감할 수 있는 물복지 도시를 만드는 것을 목표로 하고 있다.
김기하 후보는 "연수화 시설은 단순히 물맛을 개선하는 것이 아니라 시민의 생활 품질을 높이는 밀착형 정책"이라며 "피부 자극 감소, 세탁 품질 개선, 물때 감소 등 시민들이 일상에서 느낄 수 있는 변화를 이끌겠다"고 강조했다.
그는 또 망상 관광지, 묵호 관광권, 한섬 개발지 등 관광거점을 중심으로 연수화 시범사업을 추진해 '웰니스 관광도시 동해' 브랜드를 구축할 계획이라 밝혔다.
특히 공공목욕시설과 체육시설, 노인복지시설, 어린이 이용시설 등 공공시설부터 우선 도입해 시민 체감도를 높여 나가겠다고 밝혔다. 이와 관련된 재원은 환경부 스마트 상수도 사업과 지방상수도 현대화사업, 관광 인프라 사업 등과 연계해 국비 확보를 적극 추진할 방침이다.
김기하 후보는 "무리한 전면 시행이 아닌 시범사업 중심으로 경제성과 효과를 충분히 검증한 뒤 단계적으로 확대할 것"이라며 "동해시를 시민이 살기 편하고 관광객이 머물고 싶어하는 물복지 도시로 만들겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com