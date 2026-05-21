"비도 못 막은 붉은 물결"...국민의힘 대전 출정식 '열기 후끈'

국힘 대전, 대전역서 1000여명 집결...선거운동 첫날 세 과시

트램·방사청·정권 견제론까지...장동혁, '정치고향' 대전서 화력 집중

'호남의 사위' 강조 이장우 "유능한 국힘에 다시 기회달라"

장동혁 "대전서 승리하면 대한민국 승리"...큰절 올리며 지지 호소

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 대전역 서광장. 전날부터 계속되는 빗속에도 국민의힘 출정식 현장은 시작 전부터 뜨겁게 달아올랐다.

붉은 점퍼와 우비를 입은 지지자들은 빗속에서도 우산을 든 채 광장을 가득 메웠고 후보 이름이 적힌 피켓과 태극기, 빨간 풍선이 비에 젖은 대전역 광장을 뒤덮었다. 무대 옆 LED 화면에는 후보자들의 이름과 선거 구호가 반복해서 송출됐고 사회자가 후보 이름을 호명할 때마다 곳곳에서 환호성과 박수가 터져 나왔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 대전역 서광장에서 국민의힘 출정식이 열렸다. 이날 출정식에는 이장우 대전시장 후보와 장동혁 국민의힘 당대표, 5개 구청장 후보, 시구의원 후보, 지지자, 시민 등 1000여명이 비가 내림에도 몰려 국민의힘 대전 승리를 외쳤다. 이장우 후보는 "우리 아이들이 살아갈 대전을 일류경제도시로 만들어갈 비전과 실행력이 있다"며 "호남의 사위인 이장우 후보에게 다시 한번 시장을 맡겨달라"고 외쳤다. nn0416@newspim.com

이날 출정식에는 이장우 대전시장 후보와 장동혁 국민의힘 당대표를 비롯해 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 당원·지지자·시민 등 1000여 명이 몰려 지방선거 승리를 다짐했다. 비가 내리는 악조건 속에서도 참석자 상당수는 자리를 떠나지 않은 채 연설마다 "이장우" "국민의힘" "이기자"를 외치며 분위기를 끌어올렸다.

출정식 초반부터 현장은 사실상 '보수 결집' 분위기였다. "국민의힘 필승", "대전을 지키자", "대한민국을 지키자"는 구호가 쉴 새 없이 이어졌고 일부 지지자들은 휴대전화로 후보자 모습을 담으며 연설에 호응했다. 지지자들은 후보들이 등장할 때마다 이름을 연호했고 빗물이 흐르는 우산 아래에서도 연신 박수를 쳤다.

연단에 오른 이장우 대전시장 후보는 자신이 '호남의 사위'임을 강조하며 "우리 아이들이 살아갈 대전을 일류경제도시로 만들어갈 비전과 실행력이 있다"며 "호남의 사위인 저를 다시 한번 시장을 맡겨달라"고 외쳤다.

이장우 후보는 "대전은 위대한 개척자들의 도시"라며 대전의 과학·산업 성과를 강조했다. 그는 "대한민국 반도체의 고향도 대전이고 여러분이 쓰는 CDMA 휴대전화도 대전에서 시작됐다"며 "대한민국 배터리 산업 역시 대전 연구진들이 세계를 휩쓴 것"이라고 말했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 대전역 서광장에서 국민의힘 출정식이 열렸다. 이날 출정식에는 이장우 대전시장 후보와 장동혁 국민의힘 당대표를 비롯해 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 지지자와 시민 등 1000여 명이 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 참석해 국민의힘의 대전 승리를 다짐했다. 사진은 승리를 기원하며 대전시민과 지지자들에게 큰절을 하고 있는 장동혁 당대표. nn0416@newspim.com

이어 "이제 대한민국 민주주의와 자유민주주의를 대전에서 지켜야 할 때"라며 중앙 정치 이슈와 지방선거를 연결 지었다. 특히 민주당과 허태정 후보를 겨냥해 도시철도 2호선 트램 사업 문제를 집중적으로 꺼내 들었다.

이 후보는 "민주당 시장들이 사업비를 7492억 원이라고 했지만 실제로는 1조6000억 원 가까이 드는 사업이었다"며 "결국 시민 혈세 수 천억 원이 더 들어가게 됐다"고 주장했다. 이어 "이게 바로 유능함과 무능함의 차이"라며 "중소벤처기업부를 뺏긴 민주당 시정과 방위사업청을 대전으로 끌어온 국민의힘 시정은 다르다"고 목소리를 높였다.

연설 후반부에는 구청장 후보들을 한 명씩 직접 호명하며 지지를 요청했다. 후보 이름이 불릴 때마다 지지자들은 우산을 흔들며 환호했고 일부 지지자들은 "압승 가자", "끝까지 간다"를 외치며 분위기를 끌어올렸다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 오전 대전역 서광장에서 국민의힘 대전 출정식이 개최됐다. 이날 현장에는 이장우 대전시장 후보와 장동혁 국민의힘 당대표를 비롯해 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 당원 및 지지자, 시민 등 1000여 명이 모여 대전 승리를 위한 결의를 다졌다. 비가 내리는 궂은 날씨에도 참석자들은 우산을 든 채 자리를 지키며 선거 승리를 외쳤다. nn0416@newspim.com

뒤이어 연설에 나선 장동혁 대표는 비가 내리는 현장 분위기를 활용해 지지층 결집에 나섰다. 그는 "아까 김민수 최고위원이 '다 같이 우산을 접읍시다' 했더니 비가 그쳤다"며 "우리가 승리를 생각하면 그게 바로 승리가 되는 것"이라고 말해 현장 박수를 이끌어냈다. 실제로 장 대표 발언 직후 빗줄기가 잠시 잦아들자 지지자들 사이에서는 "된다 된다"며 호응이 나왔다.

장 대표는 "대전이 승리하면 대한민국이 승리한다"며 지방선거 의미를 부각했다. 이어 "우리의 뜨거운 열정을 하루에 1도씩만 올리고 국민의힘 지지율도 하루에 1%씩만 올리자"고 외치자 지지자들도 "올리자"도 따라하며 호응했다.

이어 장동혁 대표는 "대전이 일어서면 대한민국이 일어설 것"이라며 "이번 선거 승리의 시작을 대전에서 만들어 달라"고 강조했다. 연설 말미에는 무대 아래로 내려와 참석자들을 향해 큰절을 올렸고 현장에서는 우산 사이로 지지자들의 박수와 환호성이 쏟아졌다.

출정식이 끝난 뒤에도 상당수 지지자들은 자리를 뜨지 않고 후보들과 악수하거나 사진을 찍으며 분위기를 이어갔다. 비에 젖은 광장 곳곳에서는 "오늘 분위기 좋다", "이번엔 해볼 만하다"는 반응도 나왔다. 국민의힘은 공식 선거운동 첫날부터 대전역 광장에 대규모 인파를 집결시키며 세 과시에 나서는 모습이었다.

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