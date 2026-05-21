전북자치도, 이집트서 K-Food 스포츠 외교 홍보

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- 전북특별자치도가 17일~21일 이집트 카이로에서 K-푸드 스포츠 외교 홍보단 활동을 했다.
- 홍보단은 K-푸드와 스포츠를 결합한 전북형 콘텐츠로 중동·아프리카권과의 문화·스포츠 교류 기반 확대를 목표로 전북 브랜드와 매력을 알렸다.
- 전북도는 이집트의 높은 한국 선호도를 바탕으로 글로벌 인지도와 국제 스포츠 네트워크를 넓히고 향후 K-문화 연계 홍보를 확대하겠다고 했다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 K-Food와 스포츠를 연계한 콘텐츠를 앞세워 이집트에서 국제 홍보 활동에 나섰다.
전북자치도는 현지시간 기준 지난 17일부터 21일까지 이집트 수도 카이로에서 '전북 K-Food 스포츠 외교 홍보단' 활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 활동은 글로벌 스포츠 특화 도시를 지향하는 전북의 경쟁력과 K-Food·스포츠를 결합한 전북형 콘텐츠를 국제사회에 알리고, 중동·아프리카권 국가와의 스포츠·문화 교류 기반 확대를 위해 마련됐다.
전주대학교 한식조리학과와 K-Food산업연구소 관계자들로 구성된 홍보단은 현지에서 전북 브랜드와 도시 매력, 스포츠 콘텐츠, 국제 스포츠대회 개최 경험 등을 집중 홍보했다.
특히 주이집트한국문화원과 전북특별자치도문화관광재단이 함께 진행한 '2026 K-Food Academy' 프로그램에서는 이집트 유명 셰프와 현지인들을 대상으로 전북 음식문화와 스포츠 콘텐츠를 소개해 관심을 모았다.
홍보단은 오는 22일 세계 최대 규모 고고학 박물관인 이집트 대박물관(Grand Egyptian Museum)을 방문해 추가 홍보 활동도 이어갈 예정이다.
전북도는 이번 활동이 중동·아프리카권 국가를 대상으로 한 전북의 글로벌 인지도 제고와 국제 스포츠 네트워크 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
문화체육관광부의 '2025 대한민국 국가이미지 조사'에 따르면 이집트의 한국 선호도는 조사 대상 26개국 가운데 두 번째로 높은 94.0%로 나타났다.
유희숙 전북특별자치도 2036하계올림픽유치단장은 "이번 활동은 국제 스포츠 특화 도시 전북의 경쟁력과 매력을 해외에 알리는 계기가 됐다"며 "앞으로도 스포츠와 K-문화 콘텐츠를 연계한 글로벌 홍보 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com