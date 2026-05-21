李대통령, 19개 자문회의·위원회 만나 "출범 1주년, 현실적 성과 내야 할 때"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 자문회의·위원회 간담회에서 정부 1주년 이후 현실적 성과를 내자고 주문했다
- 대통령은 19개 자문기구에 전문적 조언과 정책 제안을 적극 요청하며 소통 채널을 통해 의견을 달라고 했다
- 대통령은 위원들의 전문성과 시간에 비해 보상이 부족하다며 처우 개선 의지를 밝혔다
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"새로운 비전으로 국민 삶 실질 개선해야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 21일 19개의 대통령 직속 자문회의와 위원회를 불러 정부 출범 1주년 이후부터 현실적 성과를 내야 한다고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 '대통령 소속 자문회의·위원회 간담회'를 열고 "2주일 후면 정부 출범 1주년이 된다"며 "그동안은 주로 비정상화된 국내 각종 시스템, 상황들을 정상화하는 데 주력했다면, 이제부터는 새로운 비전을 가지고 국민의 삶을 실질적으로 개선하는 현실적 성과를 내야 할 때가 됐다"고 말했다.
그러면서 이 대통령은 "공직자와 공무원을 통해서 우리가 국정을 집행하지만, 사실 그것만으로는 매우 부족하다"며 "전문적 소양을 가진 여러분을 모시고 우리가 필요한 조언도 듣고, 정책 제안도 받고, 제가 필요하면 자문도 받고 그렇게 하고 있다"고 독려했다.
이 대통령은 19개나 되는 자문회의와 위원회를 모두 만나는 게 쉽지 않다는 점을 강조했다. 이 대통령은 "위원회의 수가 많고, 개별 위원회를 이렇게 여러 차례 만나서 직접 대화하기가 쉽지 않은 상황"이라며 "위원회 활동은 원활하게, 활발하게 하고 결과는 공식적인 시스템을 통해서 제게 제안해 달라"고 부탁했다.
이 대통령은 "행정 시스템을 통해서 할 수도 있다. 아니면 제가 전부 다 대화방을 일부러 만들어 두었는데, 시간될 때마다 전부는 못 보아도 그래도 다 훑어본다"며 "거기에는 개별적인 연락도 가능하니까, 개별적 의견이 있거나 아니면 직접 제게 하실 말씀이 있으면 그 대화방을 통해서 개별적으로 제게 의견을 주면 좋겠다"고 말했다.
이 대통령은 또 "위원들에 대한 처우가 너무 형편없다는 생각이 가끔 든다. 전문적 역량을 가지고 귀한 시간을 아껴서 온 분들 아닌가"라며 "이렇게 어려운 시간을 냈는데 실질적 보상이 너무 부족하다는 생각이 들어서 그것은 저희가 개선할 생각"이라고 했다.
pcjay@newspim.com