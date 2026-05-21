익산시, 전국 지구력 승마대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 25일·29~31일 제1회 미륵사지 전국 지구력 승마대회를 연다
- 전국 승마인 200여명이 지구력·장애물·마장마술 등 종목별 경기를 치른다
- 익산시는 승마문화 확산과 지역경제 활성화 효과를 기대한다고 밝혔다
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산에서 전국 승마인들이 한자리에 모여 역동적인 레이스와 기량 경쟁을 펼친다.
익산시는 오는 25일과 29일부터 31일까지 '제1회 익산 미륵사지 전국 지구력 승마대회'를 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 대회는 전북특별자치도승마협회가 주최·주관하며 익산시공공승마장과 금강변 승마길 일원에서 열린다.
대회에는 엘리트 선수와 동호인 선수 등 전국 승마인 200여 명이 참가해 종목별 경쟁을 펼칠 예정이다.
첫날인 25일에는 지구력 경기가 진행된다. 지구력 승마는 말과 기수가 장시간 호흡을 맞추며 코스를 완주하는 종목으로, 금강변 승마길의 자연경관과 어우러진 이색 경기가 펼쳐질 전망이다.
이어 29일부터 31일까지는 익산시공공승마장에서 장애물 경기와 마장마술 경기가 이어진다.
장애물 경기는 역동적인 레이스를, 마장마술은 말과 기수의 섬세하고 우아한 움직임을 감상할 수 있어 승마의 다양한 매력을 선보일 예정이다.
익산시는 이번 대회를 통해 승마 문화 저변 확대와 지역 승마 인프라 홍보 효과를 기대하고 있다. 또 선수단과 방문객 유입에 따른 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.
익산시 관계자는 "전국 규모 승마대회가 익산에서 열리는 만큼 선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 의미 있는 무대가 되길 바란다"며 "앞으로도 승마 문화 활성화를 위한 다양한 대회와 프로그램 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com