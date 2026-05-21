전주시, 서부신시가지 공한지주차장 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 21일 서부신시가지 공한지에 312면 규모 무료주차장을 개방했다
- 민간 소유 부지를 3년간 무상제공 받기로 하고 1억6000만원 들여 주차장과 시설을 조성했다
- 전주시는 공한지주차장 82개소를 운영 중이며 9월 도청 북측에 89면 노상주차장을 추가 조성할 계획이다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 만성적인 주차난을 겪어온 서부신시가지에 대규모 공한지주차장을 조성해 시민들에게 무료 개방했다.
전주시는 완산구 효자동2가 일원 민간 소유 공한지 8386㎡ 부지에 주차면 312면 규모의 주차장을 조성해 지난달 29일부터 무료 운영하고 있다고 21일 밝혔다.
서부신시가지는 아파트 단지와 상가 밀집지역으로 유동 인구와 차량 통행량이 많아 극심한 주차난이 이어져 왔다. 이에 따라 공영주차장 확충 요구도 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 주차난 해소를 위해 지난해 9월 민간 소유 유휴 부지를 발굴하고 토지주와 공한지주차장 조성 협약을 체결했다. 토지주는 3년간 부지를 무상 제공하기로 했으며, 협의를 통해 기간 연장도 가능하도록 했다.
시는 올해 1월부터 1억6000만 원의 예산을 투입해 주차장 조성공사에 착수했으며, 주차면 312면과 가로등 10주, 투광등 17개, CCTV 3대 등을 설치했다.
현재 전체 주차면 가운데 약 160면이 평일 상시 이용되고 있으며, 시민 누구나 연중무휴 무료로 이용할 수 있다.
전주시는 현재까지 총 82개소, 1649면 규모의 공한지주차장을 조성했으며 오는 9월에는 전북특별자치도청 북측에 89면 규모 노상주차장도 추가 조성할 계획이다.
김용삼 전주시 대중교통국장은 "서부신시가지 대규모 주차장 개방으로 시민들의 주차 불편 해소에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 주차 인프라를 지속 확충하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com