민주당 무안 '원팀' 출정식…김산 후보 압승 결의

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김산 무안군수 후보가 21일 원팀 합동유세와 출정식을 열었다
- 무안군 일로읍 전통시장 등에서 출정식과 간담회를 열고 원팀 선거 전략을 공유했다
- 민주당 예비후보들이 공동선대위원장으로 참여해 전원 당선과 조직적 유세에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김산 무안군수 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날 원팀 합동유세와 출정식을 열고 본격 세몰이에 나섰다.
21일 김산 후보 측에 따르면 이날 오전 전남 무안군 일로읍 전통시장 일대에서 300여 명의 지지자가 참석한 가운데 출정식이 열렸다.
이어 선거사무소에서 '무안 원팀 간담회'가 열려 선거운동 방향을 공유했다.
현장에는 서삼석 국회의원이 참석해 후보들과 선거운동원들을 격려했다. 서 의원은 "선거운동원 한 분 한 분이 중요하다"며 "끝까지 자부심을 갖고 함께해 달라"고 말했다.
합동유세에는 무안군수 경선에서 경쟁했던 나광국·최옥수·류춘오·이혜자 전 예비후보가 공동선대위원장으로 참여해 '원팀' 체제를 구축했다. 다만 나광국 전남도의원은 개인 일정으로 간담회에는 참석하지 못했다.
김산 후보는 "원팀을 이룬 만큼 본선에서 압도적 승리로 무안의 지속적인 발전을 이끌겠다"고 밝혔다.
또 이호성·김대현·임현수·이창래·이준회·임윤택·정옥현·정은경 후보 등과 함께 민주당 후보 전원 당선을 목표로 제시했다.
무안지역 선거대책위원회는 민주당 지역위원회와 공조해 조직적인 유세 체계를 가동하고 지역 전역을 순회하는 현장 중심 선거운동을 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com