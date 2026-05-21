밀양시, 파워큐브세미와 전력반도체 투자 협약…100억 원 규모

AI 핵심 요약beta
- 밀양시와 경남도가 20일 파워큐브세미와 투자협약을 맺었다
- 파워큐브세미는 6611.6㎡ 부지에 100억원 들여 제조시설을 신설하고 20여명 고용에 나선다
- 이번 투자는 전력반도체 수요 대응과 밀양나노융합국가산단 반도체 산업 기반 강화에 기여할 전망이다
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행정 지원 기업 투자 환경 조성 계획
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시와 경남도가 차세대 전력반도체 기업 파워큐브세미㈜의 밀양나노융합국가산단 투자 협약을 맺고 제조시설 신설과 신규 고용 창출에 나선다.
시는 지난 20일 경남도청에서 경남도와 파워큐브세미㈜와의 투자협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 김명주 경상남도 경제부지사, 권일혁 밀양시 나노경제국장, 강태영 파워큐브세미㈜ 대표이사 등이 참석했다.
협약에 따라 파워큐브세미㈜는 밀양나노융합국가산업단지 내 6611.6㎡ 부지에 전력반도체 소자 제조시설을 새로 짓는다. 총 투자 규모는 100억 원이며, 회사는 이를 통해 20여 명의 신규 인력을 채용할 계획이다.
파워큐브세미㈜는 2013년 설립된 전력반도체 전문기업으로, 실리콘(Si), 탄화규소(SiC), 산화갈륨(Ga₂O₃) 기반 전력반도체 기술을 보유하고 있다. 차세대 전력반도체로 꼽히는 산화갈륨 소자의 양산 기반을 구축하고 국산화를 추진해 관련 산업 분야에서 입지를 넓혀가고 있다.
인공지능, 전기차, 데이터센터, 신재생에너지 산업이 확대되면서 전력반도체 수요가 늘어나는 가운데, 이번 투자는 밀양나노융합국가산단의 반도체 산업 기반 강화에 영향을 줄 것으로 보인다. 지역 산업 구조 다변화와 고용 기반 확충에도 일정 부분 역할을 할 것으로 전망된다.
밀양나노융합국가산단은 기회발전특구 지정에 따른 세제 지원과 광역 교통망, 산업 인프라, 연구지원 체계를 바탕으로 관련 기업 유치를 추진하고 있다. 밀양시는 앞으로도 미래 산업 분야 기업을 대상으로 투자 상담과 행정 지원을 이어간다는 방침이다.
시 관계자는 "경상남도와 협력해 투자 단계부터 공장 건립, 운영에 이르는 과정 전반에서 기업이 필요로 하는 행정 지원을 제공하겠다"며 "이번 협약이 기업과 지역이 함께 성장하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com