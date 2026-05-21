삼성자산운용, 국내 반도체 집중 투자하는 목표전환형 펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 21일 반도체 목표전환형 펀드 제1호를 출시했다
- 국내 반도체 ETF·주식에 투자해 수익 7% 시 채권 등 안전자산으로 전환한다
- 핵심·위성 전략으로 반도체주 최대 10종목에 분산 투자해 변동성 완화와 초과수익을 노린다
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주식 50% 미만, 채권 50% 이상으로 구성…목표수익률 달성 시 자산 전환
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용이 국내 반도체에 집중 투자하는 목표전환형 펀드를 선보인다. 펀드 설정일은 오는 29일이다.
21일 삼성자산운용은 '삼성알아서투자해주는반도체목표전환형 펀드 제1호'를 출시한다고 밝혔다. 해당 펀드는 국내 반도체 ETF와 개별 반도체 주식에 함께 투자하는 목표전환형 상품으로 목표수익률 7% 달성 시 투자금을 채권 등 안전 자산으로 자동 전환한다.
삼성자산운용에 따르면 삼성알아서투자해주는반도체목표전환형 펀드 제1호는 기존에 출시된 목표전환형 펀드와는 차별화된 방식으로 운용된다. 기존 목표전환형 펀드 시리즈의 경우 주식 운용 전략은 ETF만 투자하는 EMP 펀드였으나, 이번 목표전환형 펀드는 ETF에 더해 개별 주식을 추가로 활용하여 초과 수익을 추구한다. 채권 50% 이상, 주식 50% 미만으로 구성되며, 목표수익률 7%에 도달하면 단기 채권 관련 자산 및 유동성 자산으로 전환해 수익을 보존한다.
주식은 핵심(core)-위성(satellite) 전략으로 운용된다. 핵심 전략은 국내 상장 반도체 ETF 중 유동성이 풍부한 우량 ETF들을 선정하고, 이를 시장투자형·압축투자형·테마형의 세부 카테고리로 분류한 뒤 카테고리별 ETF를 선정하여 투자하는 EMP 전략을 활용한다.
위성 전략은 국내 반도체 밸류체인의 핵심 종목인 삼성전자와 SK하이닉스를 포함하면서 시장지수 대비 상대 모멘텀의 크기와 변화량이 우수한 종목을 정량적 방식으로 추려내 최대 10종목을 투자한다. 이를 통해 반도체 산업 내에서도 시장의 흐름을 이끄는 주도주를 선별해 투자하는 것이 핵심이다. 주식 운용 전략 내에서 핵심 전략의 비중은 약 80%, 위성 전략은 약 20%로 운용한다.
채권 부문은 단기 ETF를 중심으로 운용하며, 평균 듀레이션(잔존만기)을 약 2년 내외로 유지해 금리 변동 위험을 완화하고 주식 투자의 변동성을 보완하도록 설계됐다.
서민웅 삼성자산운용 매니저는 "챗GPT가 촉발한 AI 랠리의 가장 큰 수혜 산업은 반도체이며 빅테크의 공격적인 CAPEX(설비투자) 증설 사이클과 AI 모델 고도화에 따른 반도체의 구조적 성장 기대감은 여전하다"며 "국내 주식과 글로벌 반도체 펀드를 운용해 온 노하우를 바탕으로 목표수익률을 빠르게 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com