[개장시황] 코스피, 5% 급등에 7500선 돌파...매수 사이드카 발동

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삼성전자 5%·SK하이닉스 4% 동반 강세

코스닥도 4%대 급등…'외국인·기관' 동반 매수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 21일 코스피는 엔비디아 호실적과 삼성전자 노사 협상 타결 소식에 힘입어 반도체주가 급등하면서 4% 넘게 상승하고 있다. 전날 급락에 따른 반발 매수세까지 유입되며 반도체와 대형 기술주 중심으로 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 장 초반에는 매수 사이드카도 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 29분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 157.50포인트(5.30%) 오른 7591.21에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 9353억원, 2322억원을 순매수하고 있는 반면 외국인은 1조2185억원을 순매도 중이다. 이날 코스피는 3%대 상승 출발한 뒤 장 초반 7500선을 회복하며 상승폭을 확대하고 있다.

또한 이날 오전 9시 24분 2초 유가증권시장 프로그램매매 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카를 발동했다. 미국 증시 강세와 중동 리스크 완화 기대, 삼성전자 파업 우려 완화 등이 맞물리며 프로그램 매수세가 급격히 유입된 영향으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 20일 오후 코스피가 전장 종가보다 62.71 포인트(0.86%) 하락하며 7208.95로, 코스닥은 28.29 포인트(2.61%) 하락한 1056.07로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 1.20원 하락한 1506.60원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.20 yym58@newspim.com

코스피 시가총액 상위 종목은 대부분 강세를 나타내고 있다. 삼성전자(5.07%), SK하이닉스(4.01%), 삼성전자우(4.05%), SK스퀘어(5.64%), 현대차(5.91%), LG에너지솔루션(3.38%), 삼성전기(12.25%), 삼성생명(11.54%), 두산에너빌리티(6.71%), HD현대중공업(2.52%) 등이 일제히 상승하고 있다.

특히 이날 국내 증시는 엔비디아 호실적과 삼성전자 노사 협상 잠정 타결 소식이 맞물리며 반도체주 중심의 강세가 두드러졌다. 엔비디아는 매출과 수익성, 2분기 가이던스 모두 시장 예상치를 웃돌며 12분기 연속 매출 신기록을 경신했다.

국내에서는 삼성전자 노사 협상 잠정 타결 소식이 전해지며 파업 리스크가 완화됐다. 전날 협상 결렬과 총파업 우려가 지수 하락 요인으로 작용했던 만큼 관련 불확실성 해소가 반도체주 반등에 힘을 보탰다는 분석이다.

중동 관련 긴장 완화 기대감도 증시 반등에 힘을 보탰다. 트럼프 대통령이 이란과의 협상 진전을 언급한 데 이어 외신에서도 휴전 및 추가 협상 가능성이 거론되면서 국제유가와 시장금리가 다소 안정되는 흐름을 나타냈다.

한지영 키움증권 연구원은 "전쟁 리스크가 완화될 경우 인플레이션 불확실성 축소와 연준 긴축 우려 완화, 시장금리 안정으로 이어질 수 있다"며 "추가적인 매크로 및 지정학적 변수에도 과도하게 보수적인 대응은 지양할 필요가 있다"고 분석했다.

정희찬 삼성선물 연구원은 "외국인은 코스피 현물 순매도를 이어가는 반면 코스닥 현·선물 순매수 흐름은 지속하며 지수별 수급 차별화가 나타났다"며 "야간 거래에서 코스피 선물은 대내외 불확실성 완화 영향에 상승폭을 꾸준히 확대했다"고 설명했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 49.86포인트(4.672%) 오른 1105.93에 거래되고 있다. 외국인과 기관이 각각 756억원, 554억원을 순매수하고 있는 반면 개인은 1299억원을 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 알테오젠(3.48%), 에코프로비엠(7.47%), 에코프로(6.11%), 레인보우로보틱스(9.56%), 코오롱티슈진(3.85%), 삼천당제약(5.76%), 리노공업(4.55%), HLB(2.84%), 이오테크닉스(10.82%) 등이 상승하고 있다. 반면 주성엔지니어링(-0.50%)은 약세를 보이고 있다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 7.3원 내린 1499.5원에 출발했다.

nylee54@newspim.com