안성민 후보 "인적 네트워크 활용…고향 영도 확실히 바꾸겠다"

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영도구청장 후보 출정식

5000개 일자리 창출 공약

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 안성민 국민의힘 영도구청장 후보는 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 "4년 임기 동안 일자리 5000개를 만들고 주거·교육 환경을 개선하겠다"고 말했다.

안 후보는 이날 오전 7시 30분 부산 중구 광복로 분수광장에서 열린 합동출정식에서 "영도 인구를 8년 전 수준인 12만 명으로 회복시키고 원도심 연대체를 구성해 지역 활성화를 추진하겠다"며 이같이 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 안성민 국민의힘 영도구청장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오전 7시30분 부산 중구 광복로 분수광장에서 열린 출정식에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.21

그는 "지난 8년 동안 영도 인구가 2만5000명 줄었다"면서 "영도구청 공무원의 78%가구 밖에 거주하는 현실은 일자리 부족, 열악한 주거·교육 환경을 보여주는 단면"이라고 직격했다.

안 후보는 자신이 국회 보좌진으로 10년, 부산시의회 전·후반기 의장을 지낸 이력을 언급하며 "중앙과 부산에서 쌓은 인적 네트워크를 활용해 고향 영도를 확실하게 바꾸겠다"고 강조했다.

재정·안보 분야에 대한 비판도 내놨다. 그는 "국가 채무가 6500조 원 수준에 이르렀다"며 "지난해 말 정부가 한국은행에 5조 원을 빌리는 한편 국방비 1조3000억 원을 제때 지급하지 못했다"고 주장했다. 이어 "기름값, 장병 급식 문제는 군 사기와 직결된다"며 "재정 운용의 기조를 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다.

부산 관련 입법 지연 문제도 거론했다. 안 후보는 "부산이 글로벌 허브 도시를 위한 특별법을 2년 동안 준비했지만 전북, 강원도 관련 법안이 먼저 통과됐다"고 비판하며 "부산이 제2의 도시 위상에 걸맞은 정책을 펼칠 수 있도록 제도 기반을 서둘러 갖춰야 한다"고 주장했다.

안 후보는 유류비 지원금과 관련해 "지원금은 대통령 개인 돈이 아니라 국민 세금"이라며 "받을 수 있는 지원은 받되, 지방 권력의 향방을 결정하는 선거에서 책임 있는 선택을 해 달라"고 당부했다. 또 "지방 권력까지 특정 정당에 집중되면 개헌 논의가 진행될 수 있다"며 "국가의 근간을 바꾸는 일은 신중해야 한다"고 덧붙였다.

정치권의 공정성 문제도 언급했다. 종교단체 정치자금 수수와 관련한 과거 사례를 언급하며 "똑같은 사안에 대해 정치권 인사들에 대한 처리가 다르게 이뤄지는 것은 공정하지 않다"고 전재수 더불어민주당 부산시장 후보를 겨냥했다.

그러면서 "죄를 지은 사람은 처벌받고, 성실하게 살아온 사람이 대접받는 사회가 돼야 한다"고도 했다.

안 후보는 "부산 시민과 원도심 주민들이 선택해 준다면 조승환 국회의원, 최진봉 후보와 함께 원도심의 예전 영광을 되찾겠다"며 "영도를 바꾸는 4년을 만들겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com