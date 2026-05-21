유홍준부터 뮤지컬 카이까지… 문화 다양성의 무대 펼쳐진다

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 예술교육진흥원이 21일부터 27일까지 문화다양성 주간을 열었다
- 국립중앙박물관 토크콘서트와 영화·도서·음악 큐레이션 등 다양한 행사가 진행됐다
- 부산·전남·충북·안산 등 지역에서도 전시·공연·포럼 등으로 문화다양성 가치를 확산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 '세계 문화다양성의 날(5월 21일)'을 기념해 27일까지 '2026 문화다양성 주간'을 개최한다.
올해 표어는 '내 안의 문화가 빛날 때'다. 국적·인종·지역·세대를 넘어 개인이 지닌 경험과 가치관, 감수성을 문화다양성의 원천으로 보고, 서로 다른 '나'의 문화가 존중받을 때 더 창의적이고 포용적인 사회로 나아갈 수 있다는 의미를 담았다.
핵심 행사는 국립중앙박물관 토크콘서트다. 23일 오후 1시 반, 유홍준 국립중앙박물관 관장과 함께하는 '문화다양성, 흐르는 문화가 강물을 키운다'를 시작으로, 음악감독 윤상·시인 박준이 문화다양성에 관한 시각을 나눈다. 24일에는 뮤지컬 배우 카이, 웹툰 작가 고사리박사, 소설가 손원평, 인디 뮤지션 단편선이 무대에 선다.
이와 함께 11명의 '스페셜 큐레이터'가 추천한 영화·도서·음악 등 콘텐츠를 온·오프라인으로 전시한다. 교보문고 광화문점에서는 이달 31일까지 문화다양성 도서 기획전이, 교보문고·왓챠·지니뮤직에서는 온라인 큐레이션전이 열린다.
지역 행사도 풍성하다. 부산문화재단은 21일부터 28일까지 복합문화공간 F1963에서 해양도시 부산의 개방성과 교류 역사를 조명하는 큐레이션전과 공연, 토크콘서트를 연다. 전남문화재단은 21일부터 24일까지 남악 김대중광장에서 섬의 소리와 동작을 재구성한 관객 참여형 공연과 전시를 선보인다. 충북문화재단은 27일 원탁회의와 정책 포럼을 통해 문화예술교육 현장의 실천 사례를 공유하고, 안산문화재단은 오늘 안산문화예술의전당 별무리극장에서 청년들과 함께하는 '북콘서트-보통의 다양성'을 개최한다.
정향미 문화예술정책실장은 "'나'로 시작해 '우리'로 이어지는 이번 주간을 통해 다양성이 빚어내는 풍성한 즐거움을 누리길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com