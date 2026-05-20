[프로농구] 삼성생명, 보상선수 지명 직후 맞트레이드로 이다연 영입

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KB, 삼성생명으로부터 성수연·WKBL 신인드래프트 1라운드 우선 지명권 받아

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 여자프로농구(WKBL) 프리에이전트(FA) 시장이 보상선수 지명과 후속 트레이드까지 모두 마무리됐다. 결과적으로 이다연만 유니폼을 갈아입고 삼성생명으로 향하게 됐다.

WKBL은 20일 2026년 FA 보상선수 지명 결과를 발표했다. KB는 강이슬이 우리은행으로 이적한 데 따른 보상선수로 이다연을 지명했고, 삼성생명은 윤예빈의 KB 이적 보상으로 성수연을 선택했다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명 유니폼을 입은 이다연. [사진 = 용인삼성생명블루밍스농구단] 2026.05.20 wcn05002@newspim.com

하지만 곧바로 후속 트레이드가 진행됐다. 삼성생명은 KB로부터 이다연을 받는 대신 성수연과 2026~2027 WKBL 신인드래프트 1라운드 우선 지명권을 내주는 조건에 합의했다.

다만 해당 지명권은 드래프트 추첨 결과 삼성생명의 지명 순서가 KB보다 앞설 경우에만 양도된다.

이로써 성수연은 서류상으로만 잠시 삼성생명 소속이 됐다가 다시 KB에 남게 됐고, 실제 팀을 옮기는 선수는 이다연 한 명이 됐다.

2020~2021 WKBL 신인드래프트 1라운드 3순위 출신인 이다연은 당시 신한은행의 지명을 받았다. 이후 2024년 FA 최이샘의 보상선수로 우리은행에 이적했고, 잠시 코트를 떠났다가 2025~2026시즌을 앞두고 복귀했다.

지난 시즌에는 정규리그 평균 4.8점 4.2리바운드를 기록했고, 5라운드 기량발전상(MIP)를 수상하며 가능성을 인정받았다.

삼성생명은 "이다연은 뛰어난 운동 능력을 바탕으로 한 공격력이 강점인 포워드"라며 "지난 시즌 5라운드 MIP를 수상하는 등 성장 가능성과 잠재력을 보여줬다"라고 기대감을 드러냈다.

이다연도 "공백 기간이 있었음에도 기회를 주신 우리은행에 감사드린다"라며 "삼성생명에서 저를 필요로 해주신 만큼 책임감을 갖고 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다. 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.

wcn05002@newspim.com