경남대, 개교 80주년 기념 국제 문학 행사…전통 인문학 조명

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잭 마리나이 교수 강연 및 시집 특별전

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교가 개교 80주년을 맞아 국제 문학 행사를 열고 인문학 전통과 문화예술 성과를 조명했다.

경남대는 20일 한마미래관 1층 로비에서 '개교 80주년 기념 국제 문학 특별행사'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 18일부터 진행된 문예 시화전과 연계해 마련됐으며 대학 구성원과 학생, 시민 등이 참석했다.

20일 경남대학교 한마미래관 1층 로비 일원에서 열린 '개교 80주년 기념 국제 문학 특별행사'에서 김선향 이사장 오르페우스텍스트 올해의 책 수상을 기념해 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 두시타 마리나이 여사, 박재규 총장, 잭 마리나이 교수, 김선향 북한대학원대학교 이사장[사진=경남대학교] 2026.05.20

행사에서는 경남대 명예박사인 잭 마리나이(Gjekë Marinaj) 교수가 특별강연을 했다. 마리나이 교수는 국제 문학의 흐름과 문화 간 소통, 대학 인문학 교육의 역할 등을 주제로 강연했다.

김선향 북한대학원대학교 이사장의 시집 '안녕(SO LONG)' 특별전도 함께 열렸다. 해당 시집은 '2025 오르페우스 텍스트 올해의 책'에 선정된 작품으로 행사장에는 대표 시 5편이 시화 형태로 전시됐다.

청년작가아카데미 동문 문예 시화전도 진행됐다. 전시에는 동문 작가들이 참여해 등단작과 신작 등 30여 점을 선보였다.

경남대 청년작가아카데미는 신춘문예 당선자와 등단 작가를 배출해 온 문학 교육 프로그램으로 올해 개원 15주년을 맞았다.

정일근 청년작가아카데미 원장은 "대학의 인문학 전통을 바탕으로 지역사회와 연계한 문화예술 교육을 확대하겠다"고 말했다.

한편 경남대는 개교 80주년을 맞아 기념식과 학술·문화 행사, 동문 프로그램 등을 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com