'참교육' 메인 포스터·예고편 공개…무너진 교실에 '진짜 교육' 나선다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 '참교육'이 메인 포스터와 메인 예고편을 공개하며 올여름 가장 강렬한 액션 활극의 탄생을 예고했다.

선 넘는 학생과 교사, 학부모로 무너진 교육 현장에 통쾌한 한 방을 날릴 교권보호국이 본격 출격한다. 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 넷플릭스 시리즈 <참교육>​이 메인 포스터와 메인 예고편을 공개하며, 올여름 가장 짜릿한 액션 활극의 등장을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 참교육 메인 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com

공개된 포스터는 깨진 창문 유리와 책걸상이 어지럽게 흩날리는 학교 복도를 거침없이 걸어가는 교권보호국 4인의 모습이 담겨 호기심을 자극한다. 혼란스러운 배경과 대비되게 여유로운 미소를 짓고 있는 '나화진'(김무열), 비장한 표정으로 그 뒤를 지키는 '최강석'(이성민), 흥미로운 눈빛으로 정면을 응시하는 '임한림'(진기주), 결연한 표정으로 주먹을 불끈 쥔 '봉근대'(표지훈)까지. 각기 다른 매력을 지닌 교권국 4인방의 모습은 이들이 무너진 교육 현장 속에서 피해자들을 지키기 위해 어떤 팀플레이를 펼칠지 궁금증을 더한다.

함께 공개된 메인 예고편은 통제 불능의 교육 현장과 이에 맞서는 교권보호국의 정면충돌을 속도감 있게 펼쳐내며 몰입도를 끌어올린다. 교육 현장을 망가뜨리는 '괴물'을 잡기 위해 교권보호국을 창설한 '최강석'을 필두로, 학교 특별 지도에 직접 나선 감독관 '나화진', "또라이는 또라이로 잡는다"는 기조 아래 투입된 '임한림', 특유의 동안 외모와 찌질미를 무기로 학교에 잠입한 '봉근대'까지, 참교육에 나선 개성 넘치는 교권보호국의 활약이 강렬하게 펼쳐진다.

"대한민국 교권보호국은 오늘부로 이 학교를 참교육하겠습니다"​라는 말을 비웃기라도 하듯 보란 듯 비행을 저지르는 학생들과 수업을 방해하는 학부모들, 여기에 교권국 폐지를 외치는 이들까지 등장하며 교권국의 험난한 여정을 예감케 한다. 하지만 이도 잠시, "신성한 의무 교육 방해하지 마. 가만있지 않을 테니까"라는 '최강석'의 시원한 일침과 함께 잘못을 뼈저리게 깨달을 때까지 진짜 교육을 이어가는 '나화진', '임한림', '봉근대'의 모습이 통쾌함을 전하며 짜릿한 카타르시스를 예고한다.

가상의 정부 기관 교권보호국이라는 신선한 설정과 통념을 깨는 개성 넘치는 캐릭터들의 종횡무진 활약을 통해 교육현장을 회복하려는 속 시원한 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 오는 6월 5일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

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