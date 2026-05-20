삼성전자 총파업 최후 '담판'...'사업부 배분 룰' 두고 막판 진통

대부분 접점 찾아…사업부 배분 비율 두고 세부 조율 나서

사측 수용 시 잠정 합의안 도출 후 조합원 투표 진행

[서울=뉴스핌] 서영욱 김아영 기자 = 성과급 지급 기준과 제도화 문제를 둘러싸고 대립 중인 삼성전자 노사가 20일 중앙노동위원회(중노위)에서 2차 사후조정 회의 3일차 협상에 돌입했다.

삼성전자 노사는 총파업 예고일을 하루 앞두고 열린 마라톤 협상에서 핵심 쟁점 대부분의 이견을 좁히며 막판 조율에 나섰지만 사업부별 배분 비율을 마지막 쟁점으로 남겨두고 결론을 내지 못했다. 중노위가 제시한 최종 절충안에 대해 사용자 측이 수용 여부를 결정하기로 하면서 사실상 사측의 결단이 남은 것으로 관측된다.

삼성전자 노사의 중노위 2차 사후조정 3일차 회의가 20일 정부세종청사 중노위 조정장에서 시작됐다. 노사는 지난 18일부터 이틀간 협상을 지속했지만 자정을 넘겨서도 최종 합의에 이르지 못하자 중노위가 정회한 뒤 차수를 변경해 속개하기로 했다.

정부세종청사 중앙노동위원회 조정회의실 앞. [사진=뉴스핌DB]

노사는 초과이익성과급(OPI) 재원 기준과 배분 비율, 성과급 상한 폐지 및 제도화 여부 등 핵심 쟁점들을 두고 논의를 이어왔다. 2차 협상 과정에서는 연봉의 50%로 설정된 성과급 상한을 유지하는 방향으로 노사가 공감대를 형성한 것으로 전해졌다.

상한을 유지하는 대신 사측은 영업이익이 200조 원이 넘거나 업계 1위를 유지하면 특별보상을 얹겠다는 안을 제시했고, 이에 대한 배분 비율이 쟁점이 됐다.

특히 가장 큰 쟁점으로 꼽혀온 사업부별 배분 비율과 관련해서는 노사 간 조율이 진행 중인 것으로 보인다. 당초 노조는 반도체 영업이익의 15%를 재원으로 삼아 이 중 70%를 메모리·파운드리·시스템LSI 등 반도체 전체 부문에 균등 배분하고, 나머지 30%를 각 반도체 사업부별 실적에 따라 차등 지급하자는 '7대3' 안을 요구해 왔다.

이 경우 반도체 대규모 적자를 기록한 파운드리나 시스템LSI사업부까지 수억원의 높은 성과급을 가져갈 수 있어 사측이 반대해 왔다. 사측은 20일 막판 협상에서 전체 부문에 40%, 각 반도체 사업부별로 60%를 제시하는 4대6 안을 제시한 것으로 알려졌다.

업계에서는 노조가 적자 사업부 직원들에게도 높은 수준의 성과급 지급을 요구하는 배경에 조직 결속 유지 목적이 깔려 있다는 해석이 나온다. 초기업노조가 삼성전자 내 첫 과반 노조 지위를 확보하는 과정에서 핵심 기반 역할을 했던 시스템LSI·파운드리 사업부 조합원들의 이탈을 막고 내부 결집력을 유지하려는 의도가 반영됐다는 분석이다.

박수근 중앙노동위원회 위원장이 지난 13일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

대부분의 사안에서 입장 차이를 다소 좁히며 자율 타결 가능성을 키웠지만, 막판 한 가지 세부 조건에서 최종 의견 일치를 보지 못하자 중노위는 양측의 입장을 조율한 최종 조정안을 제시하고 정회를 결정했다. 박수근 중노위 위원장은 기자들과 만나 "쟁점이 여러 가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안 됐다"며 "사측이 최종 입장을 정리해서 온다고 했다"고 밝혔다. 아울러 다른 쟁점들에 대해서는 "의견 합치가 많이 됐을 것"이라고 덧붙였다.

이에 중노위가 제시한 절충안을 삼성전자 사측이 수용할지가 최대 관건으로 떠오르고 있다. 노측 관계자들이 2차 정회 후 "중노위에서 밤을 새워 대기할 것"이라고 언급한 것 역시 사측의 결정을 기다리겠다는 의미로 해석된다. 사측이 조정안을 받아들일 경우 노사는 잠정 합의안을 도출하게 되며 노조는 조합원 찬반 투표 절차에 돌입할 예정이다.

다만, 사측이 조정안을 거부하거나 잠정 합의안이 조합원 투표에서 부결될 경우 노조는 확보한 쟁의권을 바탕으로 21일부터 총파업에 나설 가능성이 크다. 이 경우 정부의 긴급조정권 발동 가능성도 다시 거론되고 있다.

aykim@newspim.com